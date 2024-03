Eggy Party : Plus de cartes créées par des joueurs que d’habitants en Allemagne, un record fou dépassé

L'Univers créatif d'Eggy Party : Plus de 100 Millions de cartes générées par les joueurs.

L'engouement pour Eggy Party ne cesse de croître, preuve en est avec le nombre impressionnant de cartes créées par les utilisateurs qui dépasse désormais les 100 millions. Cette réalisation exceptionnelle, annoncée récemment par NetEase Games lors de la Game Developers Conference, souligne la popularité fulgurante du jeu depuis son lancement plus tôt cette année. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels à travers le monde et 40 millions d'utilisateurs actifs quotidiens rien qu'en Chine, Eggy Party s'établit comme un phénomène incontournable dans l'univers du jeu mobile.

Une Suite de Création Accessible : Le Secret du Succès

La clé de cette prospérité réside dans la facilité d'utilisation de la suite de création mise à disposition par le jeu. Contrairement à d'autres jeux mobiles qui proposent des contenus générés par les utilisateurs, Eggy Party se distingue par la simplicité et l'intuitivité de son interface. Cette accessibilité encourage un nombre croissant de joueurs à laisser libre cours à leur créativité, résultant en une variété et une quantité impressionnantes de cartes.

L'Engagement des Joueurs : Une Source de Contenus Infinie

Une statistique remarquable est que 60% des joueurs ont utilisé au moins une fois la suite de création. Cette tendance n'est pas prête de s'inverser, compte tenu de la diversité des modes de jeu, des événements et des costumes disponibles, qui alimentent l'imaginaire des utilisateurs et enrichissent continuellement l'univers du jeu.

Une Communauté Active et Créative

Matt Liu, responsable des publications de jeux à l'étranger chez NetEase, s'est exprimé sur cet engouement : « Avec plus de 100 millions de cartes UGC de haute qualité dans Eggy Party, les joueurs du monde entier ont activement plongé dans les possibilités infinies de l'Eggyverse. » Cette déclaration met en lumière l'enthousiasme et la créativité sans borne de la communauté, qui contribuent largement au dynamisme du jeu.

Des Récompenses pour les Créateurs de Contenus

Pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure ou enrichir davantage le jeu, Eggy Party propose des codes permettant de débloquer divers bonus et avantages. Cette initiative vise à récompenser les joueurs pour leur participation active et à encourager la création de nouveaux contenus.

Eggy Party - Reveal Trailer

Un Univers sans Limites

L'univers d'Eggy Party, avec son immense variété de cartes et de modes de jeu, offre une expérience sans cesse renouvelée. C'est une invitation ouverte à l'exploration et à la créativité, où chaque joueur peut trouver sa place et laisser son empreinte dans l'Eggyverse.

Explorer Au-delà d'Eggy Party

Pour ceux qui cherchent à diversifier leur expérience de jeu, il existe une multitude de RPG mobiles captivants à découvrir. Toutefois, l'expérience unique et collective offerte par Eggy Party reste une aventure à part, mélangeant interaction sociale et création personnelle.

Cet article explore l'immense succès d'Eggy Party, mis en évidence par la création de plus de 100 millions de cartes par les utilisateurs. La facilité d'utilisation de la suite de création et l'engagement actif de la communauté sont au cœur de ce phénomène. La constante évolution du jeu et l'ajout régulier de nouveaux contenus promettent une expérience toujours renouvelée et passionnante pour les joueurs du monde entier.