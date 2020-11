Économisez jusqu’à 33% sur les meilleurs jeux et d’autres offres Black Friday Nintendo Switch

Si vous lisez ceci, il est probable que vous ayez remarqué que la demande pour les offres Nintendo Switch a largement dépassé l’offre ces derniers mois. Le Switch et le Switch Lite ont tous deux manqué de stock chez certains détaillants, et il est peu probable que cela change même avec le Black Friday au coin de la rue. Cependant, ils peuvent être trouvés, et il existe également de bonnes affaires sur les jeux et les accessoires. Nous avons rassemblé les meilleures offres Nintendo Switch du moment.

Consoles Nintendo Switch

Il y a une raison pour laquelle la Nintendo Switch est rare. Nintendo a vraiment réussi avec cette console hybride, les ventes étant constamment élevées depuis son lancement en 2017. Contrairement à la PS4 et à la Xbox One S, elle peut être utilisée comme un appareil portable sans fil – un peu comme la Nintendo 3DS, un autre produit Nintendo incroyablement populaire – ou il peut être ancré et connecté à un téléviseur pour être lu dans le style normal d’une console de salon.

Consoles Switch Lite

Plus de deux ans après le lancement de la Nintendo Switch originale, la société a annoncé une nouvelle variante de la console: la Nintendo Switch Lite. Comme son nom l’indique, cette console est une version édulcorée de l’original. Cela signifie que vous obtenez moins de fonctionnalités mais aussi un prix inférieur.

Cependant, la Nintendo Switch Lite ne lésine pas sur la ludothèque. Presque tous les jeux que le commutateur d’origine prend en charge, le Switch Lite prend également en charge (à l’exception des jeux qui nécessitent l’utilisation de Joy-Con, tels que 1-2-Switch). Si vous achetez un jeu physique pour votre Switch principal, cette cartouche fonctionnera également dans votre Switch Lite. De plus, si vous utilisez le même compte Nintendo sur les deux systèmes, vous aurez accès aux jeux numériques que vous avez payés via le Nintendo eShop.

Le Switch Lite n’est pas aussi rare que le Switch, mais vous avez toujours du mal à trouver de grandes affaires pour le moment. Voici quelques-uns des meilleurs prix que nous ayons pu trouver.

Offres de jeux Nintendo Switch

Si vous avez la chance de posséder déjà un Switch ou un Switch Lite, il existe actuellement de bonnes affaires sur les jeux. Ils vont d’Animal Crossing: New Horizons à Mario Kart 8 Deluxe – le jeu de course multijoueur par excellence.

Amazon et Walmart ont tous deux une large gamme d’économies sur les jeux Switch. Vous pouvez consulter la sélection Amazon ici et les options Walmart ici. Voici quelques points importants:

Offres d’accessoires Nintendo Switch

Étant donné que la Nintendo Switch a plus de trois ans à ce stade, il existe un écosystème d’accessoires florissant. Des contrôleurs, des boîtiers, des dongles de connectivité et même des outils de personnalisation sont tous disponibles pour le commutateur.

Nous avons une liste complète des meilleurs accessoires que vous pouvez obtenir pour la Nintendo Switch. Acheter à la valeur au détail, c’est bien, mais voici quelques offres sur les accessoires Switch qui peuvent vous faire économiser un peu d’argent.

