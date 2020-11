« Dû revenir » – Nadeshot explique comment le lien avec Call of Duty a justifié une équipe de 100 voleurs dans la ligue

in

Matthew «Nadeshot» Haag avait précédemment annoncé que 100 Thieves ne feraient pas partie de la franchise Call of Duty League. Les coûts récurrents de soutien d’une équipe dans la Ligue ont été la principale raison de cette décision. Cependant, la participation de l’organisation à la ligue n’est plus une rumeur, puisqu’ils ont proclamé leur entrée dans la CDL sous le nom de «LA Thieves». 100T reprendra la place d’OpTic Gaming dans la ligue.

Nadeshot avait été assez vocal sur l’absence de l’organisation de la ligue. Mais il n’a pas hésité à donner à la communauté une justification du récent développement.

«Depuis un an, nous venons de ressentir un vide, ou un trou, au cœur de notre communauté. Cela ne me semblait pas normal, après avoir remporté deux championnats majeurs, de ne pas faire partie de Call of Duty. Nous devions rentrer. L’opportunité était bonne. LA est le marché dans lequel nous voulons être. »

100Thieves annoncent leur entrée dans Call of Duty League en tant que « LA Thieves »

Nadeshot avait été assez vocal dans la position de l’organisation sur le sujet. Il a estimé que les aspects financiers de l’entrée dans la ligue les empêcheraient d’avoir une place. Mais de toute évidence, ce n’est plus un problème.

Annonce d’une nouvelle équipe de Los Angeles pour la Call of Duty League compétitive en 2021. #LAThieves pic.twitter.com/inO7TzNI7O – LA Thieves (@LAThieves) 6 novembre 2020

C’est une bonne nouvelle pour les fans car 100Thieves avait été champion CoD avant que la CDL ne soit franchisée.

LA Thieves, comme l’équipe serait connue pour la saison à venir, a également annoncé sa composition. Eric «Marduk» Sanders rejoindra l’équipe et assumera le rôle de directeur général.

Bienvenue les garçons à la maison. @ Muddawg @ Kuavo @ SlasheR_AL pic.twitter.com/3VagWEFKyc – LA Thieves (@LAThieves) 6 novembre 2020

Les deux joueurs de départ annoncés par LA Thieves ont été des poids lourds pour 100Thieves et ont joué un rôle important dans la première place de la CWL 2019.

De plus, TJHaLy rejoindra l’équipe en tant que troisième membre. Il était auparavant membre de l’équipe OpTic.

Rejoindre Slasher et Ken sur la liste de départ est l’homme des glaces lui-même, @TJHaLy! Le jeune pistolet @Drazah_ commencera l’année en tant que sous-marin. Veuillez souhaiter la bienvenue à tous les deux aux voleurs de LA! pic.twitter.com/yurbH3w9Q0 – LA Thieves (@LAThieves) 6 novembre 2020

Zack ‘Drazah’ Jordan n’a que 19 ans et a une longue carrière devant lui. Lui aussi a été choisi dans l’équipe d’OpTic et rejoindra la nouvelle équipe en tant que joueur remplaçant.

Cela laisse un poste vacant pour un quatrième membre. Il est possible que l’organisation soit toujours à la recherche d’un joueur puissant à ajouter à sa liste. LA Thieves pourrait également chercher un entraîneur pour former sa liste pour la saison à venir.

Il y a beaucoup à venir de l’équipe nouvellement créée. Quoi qu’il en soit, les fans sont ravis de voir 100Thieves de retour avec CoD sous la marque LA Thieves.