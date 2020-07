2020 a été une année d’événements extraordinaires et désastreux qui se sont déroulés en même temps. L’épidémie massive de coronavirus a pris son emprise sur la Terre depuis plus de huit mois maintenant. Cependant, la pandémie n’est pas la seule chose que 2020 nous réserve.

Outre la pandémie, 2020 a été une année de plusieurs événements astronomiques. Plusieurs astéroïdes majeurs et mineurs ont survolé la Terre au cours des derniers mois. Selon les astrophysiciens, ces astéroïdes ont failli manquer la Terre et ont été détournés juste à temps. Ensuite, nous avons eu un OVNI repéré dans le ciel américain. Le Pentagone a également confirmé que l’objet était un OVNI. Et maintenant, nous devons nous préparer pour un autre événement astronomique majeur.

Double pluie de météores pour illuminer le ciel du 28 au 29 juillet! Voici comment regarder les aquariides du delta du sud et les alpha capricornes …

Chaque année en juillet, la Terre passe à travers les débris laissés par deux comètes. L’une de ces comètes crée les pluies de météores des aquariides du delta sud tandis que l’autre crée la pluie de météores Alpha Capricornids. Les météores sont souvent considérés comme une étoile filante. Cependant, les particules lumineuses que vous voyez dans le ciel sont de petits morceaux de débris qui sont entrés en contact avec la force gravitationnelle de la Terre.

Lorsque la Terre traverse ces débris, elle provoque une pluie de météores. Les Delta Aquarids et les Alpha Capricornids produisent ensemble 20 à 30 pluies de météores par heure. Le meilleur moment pour repérer ces pluies de météores est pendant les heures sombres entre minuit et le lever du soleil (heure locale). Ces averses devraient toutes se produire les 28 et 29 juillet. Ces deux pluies de météores sont toujours actives dans nos cieux en juillet et août. Et cette année, ces averses culmineront aux petites heures du 29 juillet.