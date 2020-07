Les fans d’Arsenal veulent une fille de 23 ans qui sort avec la fille de Bergkamp – .

Dell P2421D - Écran LED - 23.8" (23.8" visualisable) - 2560 x 1440 QHD - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - avec Garantie de 3 ans Advanced Exchange Basic Warranty

Étendez votre espace de travail de productivitéGrande efficacité énergétique avec des images plus nettes et précisesAffichages continusTransitions fluidesModes de gestion supplémentairesRapide et pratiqueDes fonctionnalités adaptées à la productivitéDavantage de surface d'affichageConfort visuelAffichage