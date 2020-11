Don’t Be a Turkey, SAG-AFTRA – Remercions nos artistes seniors (Blog invité)

Elle a appelé sa garde-robe à 16 h. La reconnaissance sur le visage du préposé au stationnement n’était pas perdue derrière le logo des Dodgers sur son masque facial. Ses yeux se plissèrent à cause du large sourire qui accompagne le face à face avec une célébrité. Après tout, c’est une femme célèbre qui a dirigé une série à succès après l’autre pendant près d’une génération. Elle lui rendit son sourire en enfilant son propre masque. Suivant les instructions du garde, elle a trouvé la caravane de l’armoire et est entrée à l’intérieur. Cela aurait très bien pu être fatal.

Elle a été choquée par ce qu’elle a vu. La seule atténuation pratiquée était l’incroyable fiel de zéro distanciation sociale et aucun masque à trouver sur ceux qui la préparaient pour une publicité prestigieuse pour un compte national. Le genre de publicité qui paie les résidus. Le type qui vous qualifiait à lui seul pour l’assurance maladie SAG-AFTRA.

Le genre de politique convoitée que SAG-AFTRA a apparemment négociée loin des artistes de haut niveau. Oui, ces interprètes – des acteurs de personnages bien-aimés qui font le sacrifice d’être typés en partie à cause de la promesse que leur syndicat fournira ce sacrifice lorsque tous les revenus qu’ils ont provenant de décennies de travail seront des résidus. Cela, et la convention de fans occasionnelle, s’ils ont de la chance.

Cette femme est une comédienne qui a peur de son union. J’ai dû promettre de ne pas utiliser son vrai nom, et elle n’est pas la seule actrice senior à ne pas vouloir être enregistrée avec moi. Elle a le droit d’avoir peur. Dans une industrie où l’âgisme commence à la puberté, vous êtes à peu près foutu une fois que vous atteignez cet âge où vos résidus vous promettent une quasi-retraite facile et le confort de leur dépendance à l’assurance maladie SAG-AFTRA – la référence en matière de soins de santé qui de nombreux autres syndicats aspirent à fournir.

«J’avais peur de ne pas travailler. Maintenant, j’ai peur de retourner au travail », a déploré un acteur bien connu et grisonnant qui n’a pas passé une bonne nuit de sommeil depuis que SAG-AFTRA l’a informé ainsi que plus de 160 000 autres membres de cette vie telle qu’ils la connaissaient. était sur le point de changer.

Un peu beaucoup M. Blogger? N’est-ce pas une portée, même pour vous? Pas du tout – demandez-vous comment vous réagiriez à la notification que votre plan de santé a été transformé en quelque chose que même COBRA met hors de portée pour vous et vos personnes à charge. Il n’y a pas beaucoup de personnes à l’âge de la retraite qui sont habituées à vivre avec des résidus qui peuvent maintenant payer de lourdes charges COBRA.

Quelle blague.

Une chose est évidente: Tom Cruise, George Clooney, Tom Hanks et autres «hi-pros» ne seront pas affectés. Ils peuvent se permettre les meilleurs régimes de retraite complémentaires disponibles. Les acteurs concernés sont ceux qui peinent à travailler afin de répondre aux exigences minimales d’éligibilité. Les acteurs qui sont maintenant invités à augmenter leur plan de santé SAG-AFTRA avec Medicare.

Mais comme le dit le pitchman, « Ce n’est pas tout! »

À l’ère du COVID, de nombreux acteurs seniors ont peur du lieu de travail, et pour de bonnes raisons. Ils ont maintenant l’impression d’avoir été forcés de quitter leur retraite et de reprendre le service actif s’ils veulent conserver leur plan de santé. Le plan de santé qui doit être sérieusement réduit car il manque d’argent. Semble familier? Cela devrait. La même raison a été invoquée il y a dix ans, lorsque le Fonds pour le cinéma et la télévision a tenté de fermer les soins de longue durée au cinéma. Je peux encore entendre le refrain plaintif de «Nous ne pouvons plus nous le permettre», a déclaré certains des magnats du divertissement les plus riches de la planète.

Je me souviens de ces jours. Des gens apparemment bons, obligés d’exécuter un plan visant à supprimer les soins de longue durée de la légendaire maison de cinéma de Woodland Hills. Des personnes comme ma mère ont été invitées à déménager dans des établissements qui acceptaient MediCal et Medicare comme paiement principal de leurs soins. Je peux encore sentir la pisse et les excréments masqués par Lysol qui nous ont accueillis pendant que nous visitions ces chenils. Nous sommes devenus intimement familiers avec le terme «traumatisme de transfert», lorsque des personnes âgées du cinéma et de la télévision sont décédées après leur transition vers ces entrepôts humains.

« Vous rappelle la maison des films? » m’a demandé un artiste senior. «Cette fois, vous ne pouvez pas blâmer Katzenberg. L’ennemi est encore plus grand! »

Les vieilles habitudes ont la vie dure. Nous nous sommes battus alors et nous avons remporté une victoire décisive pour garder ouvertes les portes des soins de longue durée – et nous nous battrons à nouveau.

Les acteurs ne sont pas les seuls à avoir refusé de figurer sur le disque. Les administrateurs du régime m’ont également parlé sous couvert d’anonymat.

Lors d’une conversation avec un cadre supérieur de plan de santé, sa réponse à ma question sur les craintes et les hésitations des artistes seniors qui doivent maintenant trouver du travail dans un monde criblé par Covid ne sera pas bientôt oubliée: «J’aurais peur aussi.»

La peur est la dernière chose que le SAG-AFTRA veut transmettre à ses membres seniors. Pourtant, la peur est la réaction instinctive des personnes les plus touchées par ces changements.

Un article récent indiquait que plus de 3 500 artistes et 2 800 de leurs personnes à charge perdraient leurs soins de santé en raison de la restructuration. Mais ce n’est pas vrai. Ces 3 500 ne sont que sur l’un des plans – Plan 2. Il y en a 8 200 autres qui perdront leur couverture de santé pour les personnes âgées d’autres régimes; la logique veut qu’il s’appelle probablement le plan 1. Cela représente un total de 11 750 «participants», sans compter leurs personnes à charge.

SAG-AFTRA se plaint de manquer d’argent en raison du coup que la production tire de COVID. Cela devrait signifier que lorsque la production reviendra, le plan de santé sera à nouveau financé correctement. Alors, attendons juste. Non seulement nous avons des vaccins en attente dans les coulisses, mais si George Clooney peut offrir à 14 amis un million de dollars chacun *, alors lui, MM. Hanks, Cruise, Freeman, Streep, etc., etc. pourraient être intéressés à aider à augmenter le manque à gagner.

Je veux dire, allez – les acteurs qui sont sur le point de perdre cet avantage important de leur plan de santé sont les acteurs sur lesquels ils reposent. Clint Eastwood ne laisserait pas cela arriver. Ni Dustin Hoffman ni Julia Roberts. En aucune façon.

Ce n’est pas trop pour un grand syndicat comme SAG-AFTRA à comprendre.