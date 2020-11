Doctor Who: Pourquoi le médecin de Jodie Whittaker a besoin d’un «Tout le monde vit! Moment

Pris isolément, cela peut sembler être un optimisme tempéré avec prudence, mais depuis que Chris Chibnall est devenu showrunner, des idées énervées et provocantes se sont glissées et ont donné aux histoires un côté cynique. De petits moments ont un effet cumulatif, comme l’histoire d’Epzo sur sa mère dans «The Ghost Monument», Robertson survivant «Arachnids in the UK» sans apprendre de leçons de morale et en effet susceptible de causer plus de souffrance, «Kerblam! se terminant par le système qui a fait exploser une femme innocente étant autorisée à continuer (tout en fermant l’entrepôt pendant quatre semaines et en offrant aux employés deux semaines de paie de vacances), Daniel Barton s’échappant librement dans « Spyfall » tandis que le docteur efface les souvenirs de quelqu’un condamné à die, «Orphan 55» nous montre la destruction inévitable de la race humaine, tout comme «Ascension of the Cybermen». Sous Moffat, nous avons eu quelques épisodes se terminant par des plaisanteries cyniques qui ont laissé un mauvais goût dans la bouche, mais sous Chibnall le mauvais goût est là avant la boutade.

