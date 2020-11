« Jamais vu un gardien de but auparavant »

Rapid ne peut tout simplement pas gagner contre l’Autriche au stade Allianz. Le Hütteldorfer a eu dimanche lors du 331e Derby de Vienne à la fin du 9e tour de Bundesliga des avantages dans toutes les statistiques et également une nette augmentation des chances, mais n’a pas dépassé un 1: 1. De toute évidence, l’équipe locale a pleuré les deux points perdus. Le rival local a célébré un tirage très flatteur grâce à un Patrick Pentz hors du commun.

« L’équipe a incroyablement bien fait en termes de jeu, mais malheureusement, elle ne s’est pas récompensée avec le deuxième but. Il y aurait eu des opportunités pour cinq ou six buts », a déclaré l’entraîneur du Rapid Dietmar Kühbauer, qui est revenu après s’être remis d’une maladie. L’exploitation des chances était la seule chose que le Burgenlander pouvait reprocher à son équipe. Le gardien autrichien Pentz est devenu un clou de cercueil rapide en plusieurs actions.

« La prime autrichienne devrait appartenir à Pentz. Mais si nous avions été un peu plus précis, il n’aurait plus pu épargner », a déclaré Kühbauer. Le capitaine et chef de la défense Maximilian Hofmann, qui avait raté trois grosses occasions, l’a vu ainsi: « Nous devons tirer l’Autriche loin des occasions. Notre incapacité et une journée crémeuse du gardien adverse ont contribué à ce résultat. »

L ‘«homme du match» a été rapidement identifié pour le camp autrichien. « Dieu merci, nous avons eu un ‘Pentzi’ sensationnel, j’ai rarement vu un gardien de but tenir autant de bonnes balles dans un match. Il possède la majeure partie de ce point », a déclaré l’entraîneur Peter Stöger, louant son numéro un. Le gardien de 23 ans était heureux de la performance de ses rêves. « Je me suis distingué à quelques reprises et j’ai pu montrer que je soutiens l’équipe », a déclaré Pentz.

Il ne voulait pas classer le jeu comme le jeu de sa vie. « J’ai déjà donné une bonne performance dans le stade et nous avons gagné 1-0 (ndlr: 16 septembre 2018), c’était un peu plus agréable qu’aujourd’hui », a expliqué l’ex-but de l’équipe ÖFB U21. L’exploit du pied acrobatique lors d’une graduation de Srdjan Grahovac (41.) restera longtemps dans sa mémoire. «Je ne sais pas non plus comment je l’ai fait, je n’ai jamais vu un gardien faire ça, a dit Pentz.

En tant que l’un des nombreux joueurs rapides, Ercan Kara ne voulait pas marquer de but après avoir marqué deux fois dans le 3-1 à Dundalk en Ligue Europa. Et cela lors de son premier derby contre son ex-club, où il était en dessous des pros de 2014 à 2016. « Je ne pense pas qu’il ait fait une grosse tête sur le match contre l’Autriche. C’est un attaquant qui a eu un jam. Mais c’est bien qu’il ait eu beaucoup de contrats », a déclaré Kühbauer.

Les statistiques ont confirmé la supériorité de Rapid. Les hôtes ont tiré 35 coups (Autriche: 6) et ont fourni une marque que Salzbourg avait faite pour la dernière fois en championnat le 26 septembre 2015 contre Mattersburg (4: 2). La valeur xG – la valeur statistique des objectifs attendus – était distante de 3,6 points. Pour la première fois en plus de deux ans, une équipe de Bundesliga n’a pas pu convertir un tel excès de poids en une victoire.

Thorsten Schick sur un tirage au sort: « Ça fait très mal »

« Ne pas gagner ce match est incroyable, ça fait vraiment mal », a déclaré le buteur du Rapid Thorsten Schick. Aussi 65% de possession de balle, 60% de tacles gagnés et un ratio de corner de 13: 4 n’ont rien changé au fait que la sixième victoire a été ratée. Maintenant qu’ils ont quatre points de retard sur Salzbourg, l’écart avec LASK est passé à deux points. De plus, la quatrième tempête Graz se cache à trois points de retard. « C’est sacrément amer, il y a deux points qui nous manquent », a déclaré Hofmann avec colère. Et Kühbauer a ajouté: « Il y avait une énorme différence sur le terrain. Nous avons donné deux points. »

Son homologue était content d’un point « plus que chanceux » après un duel avec un adversaire « très agressif, très toxique et très bon ». Dans le même temps, les Viennois ont identifié un grand besoin d’amélioration. « Ce n’est pas un hasard s’ils ont un certain nombre de points et de positions devant nous dans le tableau. Nous devons encore faire quelques choses mieux si nous voulons entrer dans cette catégorie », a admis Stöger. Cela prend des victoires, dont il n’y en a eu que deux. « C’est pourquoi ce point ne nous aide pas beaucoup », a déclaré Pentz.

La huitième est huit points de moins que le Rapid, samedi, la prochaine équipe des quatre premiers attend à domicile avec Sturm et l’ancien entraîneur autrichien Christian Ilzer. Le Rapid participera à Hartberg dimanche, mais aura le temps fort de la Ligue Europa à Arsenal jeudi. « Il est très clair qu’Arsenal est un peu plus fort que l’Autriche, mais beaucoup est possible », a déclaré Kühbauer dans l’espoir d’une sensation. Un différend entre Schick et Taxiarchis Fountas survenu après le coup de sifflet final doit être clarifié au préalable. « Il reste encore beaucoup à discuter », a déclaré Schick dans une interview avec Sky. Kühbauer voulait régler la question en interne.