Dix projets de conception et de technologie par des diplômés de l’Université de Hongik

Des lunettes de réalité augmentée conçues pour les touristes visitant des villes étrangères et un dispositif de stérilisation des vêtements figurent dans le salon scolaire axé sur la technologie de l’Université de Hongik.Les 10 projets d’étudiants exposés offrent un aperçu de la diversité des projets de design senior achevés à l’université sud-coréenne cette année, qui explorez des thèmes allant des voitures autonomes au concept store d’un monastère.Université: Hongik UniversityCours: BA Industrial DesignStudio: Design Application StudioTuteurs: Keun Lee, Sung-Gul Hwang, Tate Eunyoung Kim, Jae-Yeop Kim, Sook-Yeon Kim et Joo -Yun KimDegree show: www.hongik-id-degreeshow.com Déclaration de l’école: « Les étudiants majeurs en design industriel de l’Université de Hongik ont ​​le spectacle de diplômes en ligne pour donner aux gens un aperçu de la vie future radieuse dans les produits, la mobilité et la conception spatiale. 2020 va avec le thème de «Design Without Designing», qui met l’accent sur l’essence des choses plutôt que sur l’externalité à l’ère Covid-19. « Le 10 rep des projets de design pleins de ressentiment sur un total de 76 projets de design seniors cette année montrent la future vie intelligente à travers la conduite autonome, la réalité mixte, l’Internet des objets et le big data, et démontrent des concepts de design fascinants à travers l’inspiration de l’héritage coréen et de la renommée mondiale patrimoine des marques. « Visitez le salon des diplômes en ligne de l’école ici. Tesla Trans de Jaeeun Kim » Nous vivons différentes périodes de transition. Tesla Trans est le concept d’un intérieur de véhicule comme point médian qui relie la maison et l’extérieur. Il englobe à la fois la conduite autonome et la conduite humaine, et il est possible de conduire dans différents modes comme une salle de mouvement. « Si vous prenez le volant, il deviendra l’intérieur de la voiture Tesla existante, et si vous retournez le siège et ouvrez votre table, il deviendra votre propre café mobile. « Nom de l’étudiant: Jaeeun Kim Nom du projet: Tesla TransTutor: Keun LeeInstagram: @jennyisworkingColour Out of Space par Hyewon Seo » Color Out of Space est le futur véhicule autonome de luxe de Jaguar. J’avais l’intention de redessiner le plus beau passé de la manière la plus futuriste et a beaucoup utilisé le nouveau logiciel de dessin 3D. « La plus grande caractéristique de l’extérieur du véhicule est qu’il est recouvert d’un écran extensible. Par conséquent, la couleur et les graphiques du véhicule peuvent toujours être modifiés. Ceci a été défini comme la façade multimédia mobile et s’appelle Color Out of Space en raison de sa couleur inhabituelle. « Nom de l’étudiant: Hyewon Seo Nom du projet: Color Out of SpaceTutor: Keun LeeEmail: [email protected]: @ _hyewon_seoG-Core concept – Honda X G-Shock de Changmin Bae « La liberté est le premier mot-clé original depuis l’invention de la moto. Les cavaliers ont apprécié la liberté à travers elle et l’ont exprimée à travers différentes cultures. J’ai pensé à la moto de la génération Z et à leur mode de conduite, pas aux styles rétro typiques de nos jours. Donc ce concept G-Core est ma réponse. « Je propose un nouveau style et une nouvelle culture avec la collaboration de la marque de mobilité Honda et de la marque de montres de mode G-Shock, à travers le mot-clé Gorpcore, qui créent un style frais en alliant praticité et leurs propres caractères . « Nom de l’étudiant: Changmin BaeNom du projet: G-Core concept – Honda X G-ShockTutor: Keun LeeBehance: https://www.behance.net/Bae_changminGyozip par Jiyoon Kim » Gyozip est un système de partition évolutif interactif conçu pour améliorer et encourager interactions joyeuses entre les utilisateurs. «Gyo», qui signifie interaction en coréen, et «zip», reflétant l’image d’une seule attache, sont regroupés comme son nom pour refléter l’expérience principale de l’interaction sociale évolutive. « Gyozip permet de changer de niveau d’interaction. En modifiant l’ouverture de Gyozip, les utilisateurs peuvent interagir de manière sélective avec les autres – fermant, lorsqu’ils sont occupés, s’ouvrent lorsqu’ils sont inactifs. Gyozip crée non seulement divers modèles et degrés d’ouverture, mais fonctionne également comme un stimulant et un catalyseur pour l’interaction entre les personnes dans diverses atmosphères. .comCALDO par Hyoseon Jeong et Minjoo Bok « Le besoin de stériliser les vêtements augmente avec l’inquiétude des maladies infectieuses. CALDO élimine les virus, les acariens et les germes en quelques secondes. Il stérilise et élimine également les plis à l’aide d’une vapeur ultra-fine. Le capteur de la caméra intégré dans la semelle détecte automatiquement le type de tissu et ajuste la température, la pression et le modèle de vapeur en conséquence. « CALDO fournit des cartouches de parfum fabriquées en collaboration avec des marques de parfums afin que les utilisateurs puissent parfumer leurs vêtements avec leur parfum préféré. La télécommande l’écran de contrôle affiche des informations sur l’état de CALDO, le tissu détecté et son type de vapeur. « Nom de l’étudiant: Hyoseon Jeong et Minjoo Bok Nom du projet: CALDOTutor: Tate Eunyoung KimEmail: [email protected] et [email protected] Cardio Bolt Boxing by Hyemin Eom et Jeong-a Seo « Home Cardio Bolt Boxing est une nouvelle approche du fitness à domicile. Il comprend un sac de frappe intelligent, des gants et une plate-forme de sessions en direct. Les utilisateurs peuvent entrer dans leur cardio tout en frappant à la musique du haut-parleur du sac « Le sac s’illumine au rythme et guide à travers les combos. Un ressort robuste permet un rebond doux. Les gants protègent les jointures et les paumes sont recouvertes de filet pour les rendre respirantes. Les poids de poignet de Bome Cardio Bolt Boxing peuvent intensifier l’entraînement. Plus important encore, il est conçu pour se fondre dans l’intérieur de votre maison et peut également être utilisé comme haut-parleur domestique. « Nom de l’étudiant: Hyemin Eom et Jeong-a Nom du projet: Home Cardio Bolt BoxingTutor: Tate Eunyoung KimLinkedin: linkedin.com/in / hye-min-e-a1a209103 / et linkedin.com/in/jeong-a-seo-538638150/Omnis-Data Marketplace par Soohyun Park et Jiwon Yun « Omnis-Data Marketplace est un projet sur le scénario futur où vous pouvez acheter et vendre des données personnelles. «Omnis» est un service d’agent de données qui relie les personnes qui créent des données dans la vie quotidienne et les personnes qui souhaitent obtenir de nouvelles informations en utilisant des données. « Avec les produits d’Omnis, trois scénarios sont présentés, des données les plus courantes aux données privées. » Étudiant nom: Soohyun Park et Jiwon Yun Nom du projet: Omnis-Data Marketplace Tuteur: Jae-Yeop Kim et Sook-Yeon Kim Site Web: www.jiwonyunn.com et www.behance.net/parksoo Courriel: [email protected] et [email protected] Voyager par Seunghye Han, Soomin Son et Sieun Roh « Voyager est une paire de lunettes AR pour les voyageurs urbains étrangers. Une fois que les utilisateurs louent des lunettes Voyager AR avec e-scooter, ces lunettes rendent les voyages en ville plus riches et plus pratiques grâce à une variété de services AR fournis. «Surtout avec la navigation pour les scooters électroniques intégrés à l’application de planification, les utilisateurs peuvent facilement visiter des endroits inconnus de la ville. En outre, les utilisateurs peuvent regarder et explorer des guides AR dynamiques et dynamiques dans des destinations touristiques. « Nom de l’étudiant: Seunghye Han, Soomin Son et Sieun Roh Nom du projet: VoyagerTutorité: Tate Eunyoung KimWebsite: seunghye-han.myportfolio.com, www.behance.net/ sonsooomin67af et linkedin.com/in/sieun-roh/Archive Moleskine: Moleskine Space Branding par Haim Jung « Dans les monastères médiévaux européens, les moines transcrivaient la Bible pour cultiver leur esprit. La marque de cahiers de luxe Moleskine ouvrira un concept-store de monastère au milieu de Séoul pour les milléniaux coréens qui ont besoin de temps pour réfléchir sur eux-mêmes dans leur vie quotidienne bien remplie. « Les clients peuvent personnaliser leurs cahiers, créer des disques et avoir le temps de se concentrer sur eux-mêmes. Archive Moleskine ‘. L’espace est conçu dans une structure dans laquelle les courbes se chevauchent plusieurs fois, inspirées par la similitude entre la structure voûtée du monastère et la forme courbe du papier. L’image utilise des techniques de gravure rappelant le Moyen Âge. « Nom de l’étudiant: Haim Jung Nom du projet: Archive Moleskine: Moleskine Space BrandingTutor: Joo-Yun KimInstagram: @ haaim.jOrbit: Marine Serre Brand Experience by Dayoung Kim « Un projet d’espace conceptuel pour la marque de mode française Marine Serre comprend un jardin extérieur conceptuel, un café et une salle d’exposition que les visiteurs peut expérimenter l’identité futuriste de la marque. Le design de l’espace conceptuel est inspiré de la Lune, impliquant diverses idées philosophiques du son d. «L’attraction principale, l’installation de la boule roulante, est une structure unique qui pénètre dans toutes les salles d’exposition souterraines depuis les jardins extérieurs et les cafés du premier étage. Les balles qui roulent à l’infini sur la même orbite symbolisent les valeurs de la marque qui relient diverses cultures, époques et lieux. « Nom de l’étudiant: Dayoung Kim Nom du projet: Orbit: Marine Serre Brand ExperienceTutor: Joo-Yun KimWebsite: www.dayoung-kim.com

