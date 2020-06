Disney Plus développe déjà la saison 3 de «The Mandalorian»

Mark Ruffalo choisit ses collègues héros MCU originaux lorsqu’on lui a demandé de construire son rêve Avengers équipe. L’acteur n’était pas le choix d’origine pour jouer Bruce Banner / Hulk, car il a remplacé Edward Norton de Louis Terrier L’incroyable Hulk. Cependant, le rôle lui est maintenant principalement associé, car il a continué à jouer le rôle depuis ses débuts en 2012. Les Vengeurs jusqu’à l’année dernière Avengers: Fin de partie.

Au moment où Ruffalo a rejoint le MCU, l’équipe Avengers de la franchise était déjà complète; chacun de ses collègues acteurs avait déjà joué dans la phase 1 autre que lui. Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth) et Captain America (Chris Evans) avaient tous leurs films solo, tandis que Black Widow (Scarlett Johansson) et Hawkeye (Jeremy Renner) étaient impliqués dans certains de ces projets autonomes. Ruffalo’s Hulk a été traité comme une continuation de Norton’s sans aucune mention de refonte. Étant donné qu’il faisait essentiellement partie de l’équipe fondatrice de héros de l’univers, il n’est pas surprenant qu’il choisisse son équipe d’origine lorsqu’on lui a demandé de former son équipe de rêve Avengers.

Citant un jeu amusant de EW où le magasin demande au public de construire sa propre équipe Avengers avec des fonds limités et chaque héros est étiqueté avec un prix, Ruffalo a simplement demandé plus de «dollars» afin qu’il puisse choisir les six originaux. Lui, Iron Man, Thor, Captain America, Black Widow et Hawkeye sont considérés comme des personnages principaux (à l’exception de Hawkeye qui a un cran) dans la grille, donc l’argent fourni ne suffit pas pour tous les choisir. Découvrez son tweet complet ci-dessous:

Les créateurs du jeu n’expliquent pas vraiment quelle est la logique derrière le positionnement de leurs héros. Cela ne semble pas être basé sur le pouvoir, ce qui aurait été plus logique si l’on construisait une équipe Avengers puissante mais équilibrée puisque Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) sont presque au bas de la liste. C’est peut-être basé sur la popularité. Après tout, les six Avengers originaux sont au sommet de la liste, et ils sont sans doute les personnages les plus appréciés du MCU simplement parce que les gens ont passé plus de temps avec eux. Ainsi, le public est plus investi émotionnellement dans son parcours individuel et collectif.

Cela étant dit, les chances de voir les six héros les plus puissants de la Terre sur grand écran sont minces à ce stade. Avengers: Fin de partie a marqué la fin de la route avec la moitié d’entre eux: Tony Stark et Natasha Romanoff sont morts pour une plus grande cause, tandis que Steve Rogers a finalement choisi de se retirer de son concert de super-héros. Seul Thor a un avenir définitif dans le film de Taika Waititi Thor: Amour et tonnerre, avec les prochaines apparitions de Clint Barton et Bruce Banner plus susceptibles sur le petit écran.

L’acclimatation à un MCU peut prendre beaucoup de temps sans les six originaux Avengers, mais la dure vérité est que certains d’entre eux ont dû quitter la franchise pour qu’elle soit durable. Les personnages et les acteurs qui les jouent ne rajeunissent pas et le tournage de ces blockbusters est rigoureux et fatigant. En termes narratifs, il est très important pour Marvel Studios de prouver que la franchise a des enjeux, en particulier lorsque les gens ont commencé à se demander si elle avait le courage de lâcher ses principaux joueurs. Malgré tout cela, le public peut être assuré qu’une nouvelle équipe se formera à la suite de la saga Infinity, ce ne sera probablement pas de si tôt.

