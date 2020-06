« Sont dans une vraie situation de merde »

Le FC Schalke 04 a poursuivi sa série négative contre le VfL Wolfsburg après une nouvelle performance décevante. Le capitaine Daniel Caligirui a trouvé des mots clairs après le match. En outre, Mayence 05 et le FC Augsburg ont annoncé après la relégation sécurisée boire « une ou deux bières de plus ». Les voix et les réactions à la 33e journée de Bundesliga de Ciel.

Mats Hummels (Borussia Dortmund):

… Au jeu: « Nous avons joué un match absolu aujourd’hui. Ce fut l’une des meilleures apparitions de la saison, il peut aller encore plus haut. Nous pouvons en être très heureux. Nous sommes heureux d’avoir obtenu la deuxième place. »

… sur les ambitions de la saison prochaine: « Vous faire glisser vers le haut. Et être dans les compétitions de coupe un peu plus longtemps. Ce n’était rien cette saison. »

Lucien Favre (entraîneur du Borussia Dortmund): « Nous avons joué un très bon match en première période. Après cela, Leipzig a été très dangereux. Nous avons eu des chances en première période. Au final, nous gagnons 2-0 et ce n’est pas immérité pour moi. »

RB Leipzig – BVB: Scores et avis individuels du meilleur match pour le finaliste © imago images / photo de la piscine 1/32 Le Borussia Dortmund est finaliste 2019/20! Le BVB a remporté le meilleur match pour la deuxième place le jour du match 33 avec 2-0 (1-0) au poursuivant RB Leipzig. SPOX a les scores et les critiques individuelles des 31 joueurs qui ont été utilisés. © imago images / photo de la piscine 2/32 PETER GULASCI: Encore une fois, le soutien fort du peuple de Leipzig, comme d’habitude. Le Hongrois a tenu trois fois face à Haaland. Niveau: 2. © imago images / photo de la piscine 3/32 LUKAS KLOSTERMANN: Klostermann semblait souvent dépassé par le changement de système de quatre à trois chaînes. Par conséquent, il perdait souvent le ballon et était généralement un pas trop tard. Il n’a gagné aucun de ses duels et a dû sortir pour une pause. Qualité: 4,5. © imago images / photo de la piscine 4/32 DAYOT UPAMECANO: Upamecano a dû sauver contre Haaland après seulement trois minutes, mais dix minutes plus tard, il s’est laissé bouillir et a lancé une attaque majeure de BVB. Il a remporté 60% de ses duels. Une apparence solide. Note 3. © imago images / photo de la piscine 5/32 MARCEL HALSTENBERG: Comme Klostermann, Halstenberg semblait souvent submergé dans la triple chaîne et avait l’air malheureux. Après la pause, il a trouvé le jeu meilleur. Niveau 4. © imago images / photo de la piscine 6/32 NORDI MUKIELE: Comme c’est souvent le cas au cours de la saison, Mukiele a montré des duels forts (près de 90% des duels gagnés), mais a également perdu le ballon trop facilement. Note 3. © imago images / photo de la piscine 7/32 MARCEL SABITZER: Un après-midi malheureux pour l’Autrichien. Sabitzer avait souvent des problèmes pour fermer sa chambre. Pour cela, il a joint chacun de ses passeports. A dû sortir après 39 minutes à cause d’une blessure. Niveau 4. © imago images / photo de la piscine 8/32 KEVIN KAMPL: Dans l’ensemble, le pilote de Leipzig n’a pas eu assez. Il a également échoué à fermer les trous au milieu de terrain – seulement 14 pour cent de duels ont gagné. Trop souvent, il a pris le rythme lent dans le match RBL. Qualité: 4,5 © imago images / photo de la piscine 9/32 ANGELINO: Il a fait beaucoup de vapeur sur son côté gauche, mais il lui manquait la dernière détermination. En partie un peu trop joueur, le ballon a perdu 23 fois au total. Note 3. © imago images / photo de la piscine 10/32 EMIL FORSBERG: Le Suédois a continué à arracher le match. Cependant, il manquait de vivacité, ce qui le rendait peu capable de dribbler. D’où aussi de gros problèmes de recul. Niveau 4. © imago images / photo de la piscine 11/32 TIMO WERNER: Lors du premier match après avoir annoncé son coup, l’attaquant a tenté de conduire le match, mais il n’a pas pu faire grand-chose, sauf pour une chance. Après 70 minutes, il avait fini. Niveau 4. © imago images / photo de la piscine 12/32 PATRICK SCHICK: Souvent accroché en l’air. Le Tchèque a eu beaucoup de chance que sa faute sur Witsel ne soit pas un carton rouge. Qualité: 4,5. © imago images / photo de la piscine 13/32 DANI OLMO: C’est entré en jeu pour le Sabitzer blessé. Avec lui est allé un peu plus en avant. Olmo a également réussi à mieux gagner les duels (plus de 70%). Qualité: 2,5. © imago images / photo de la piscine 14/32 TYLER ADAMS: Il a été apporté à Klostermann après la pause. Sans erreurs majeures dans le jeu – une solide apparition de l’international américain. Note: 3,5. © imago images / photo de la piscine 15/32 CHRISTOPHER NKUNKU: A remplacé Timo Werner à la 71e minute. Pas de notation. © imago images / photo de la piscine 16/32 AMADOU HAIDARA: Remplacé par Kampl à la 71e minute. Pas de notation. © imago images / photo de la piscine 17/32 IBRAHIMA KONATE: Le défenseur central est entré en jeu pour Forsberg à la 75e minute. Pas de notation. 18/32 Roman Bürki: Je n’ai presque rien mis sur la boîte dans le premier match après sa prolongation de contrat. C’était bon contre Werner (40e) et Angelino (85e) sur le coup. Qualité: 2,5. 19/32 Lukasz Piszczek: Présentation soignée du pôle, qui a bien clarifié plusieurs fois et qui était en grande partie en sécurité. Note 3. © imago images / photo de la piscine 20/32 Mats Hummels: A été à peine pressé dans la structure du jeu, avait beaucoup d’espace et l’a utilisé. Distribué de nombreuses balles dans le tiers avant et ouvert des chances. Fort dribble avant 1-0, sans quoi l’attaque entière n’aurait pas été possible. Qualité: 1,5. © imago images / photo de la piscine 21/32 Emre Can: Contre Mayence, le maillon gauche de la triple chaîne. Présentez la grande opportunité de Haaland (15e). Défensivement très attentif. Vu son cinquième carton jaune et peut donc partir en vacances plus tôt. Qualité: 2,5. 22/32 Mateu Morey: A fait son premier match de compétition dans le football senior depuis le début et a continué de clignoter sur la droite. Immédiatement après la pause, Gulacsi a échoué. Idée prometteuse de l’Espagnol. Qualité: 2,5. © imago images / photo de la piscine 23/32 Axel Witsel: J’ai eu une larme de la faute digne de Schick. Sinon, la forme s’est considérablement améliorée par rapport aux semaines précédentes. Habitué à un ajustement sûr et robuste en duel. Note 3. © imago images / photo de la piscine 24/32 Julian Brandt: Sur les huit avec un bon jeu en tant que joueur connecté. A prouvé une sécurité de passe élevée, en particulier dans la moitié de terrain adverse, et a donné la présentation préliminaire à 1: 0. Préparé le 2-0. Niveau: 2. © imago images / photo de la piscine 25/32 Raphael Guerreiro: Contre le ballon avec une solide performance. Toujours déplacé en possession du ballon. Mettre Hazards en première chance (13e) et bien utiliser ses coéquipiers à plusieurs reprises. Échec d’un coup franc (45.). Qualité: 2,5. 26/32 Giovanni Reyna: Comme Morey, était dans le onze de départ pour la première fois dans le secteur senior et préparait son premier but. Son contact décisif avec le ballon avant le 1-0 a été sensationnel. Sinon avec des performances impeccables. Qualité: 2,5. © imago images / photo de la piscine 27/32 Thorgan Hazard: Sur la route beaucoup et avec de bons mouvements. A terminé deux fois au premier tour et a également été un pionnier de la grande opportunité de Haaland. Dans la seconde mi-temps spécialement contesté contre le ballon. Qualité: 2,5. © imago images / photo de la piscine 28/32 Erling Haaland: D’abord mécontent de sa grosse et double chance après un quart d’heure, après 30 minutes puis glacial avec son but à 1-0. Préparé la grande chance de Morey après la pause, frappé la barre transversale un peu plus tard et mis 2-0. Qualité: 1,5. © imago images / photo de la piscine 29/32 Jadon Sancho: est venu pour le débutant Morey à la minute 78 et a donné la pré-soumission à 2-0. Pas de notation. © imago images / photo de la piscine 30/32 Leonardo Balerdi: Remplacé par Reyna dix minutes avant la fin. Pas de notation. © imago images / photo de la piscine 31/32 Nico Schulz: A été engagé dans le temps additionnel et a défendu la tête jusqu’à l’arrivée. Pas de notation. © imago images / PanoramiC 32/32 Dan-Axel Zagadou: Il est revenu à son temps de blessure après une longue pause pour blessure et a défendu son avance jusqu’à la ligne d’arrivée. Pas de notation.

Julian Nagelsmann (entraîneur RB RB) …

… pour la qualification en Ligue des champions: « Nous avons une avance de 26 buts, rien ne devrait brûler. Je ne pense pas qu’il y ait jamais eu quelque chose comme ça dans l’histoire de la Bundesliga qui puisse brûler. Néanmoins, il est de notre devoir de terminer correctement la saison, puis de féliciter quand elle arrivera. » est en fait corrigé. Merci également à Hertha, je viens d’envoyer un message vocal à Bruno. «

… à propos de Timo Werner: « C’est un peu dommage pour lui après tant de temps avec de nombreux buts devant ses fans. Le calendrier en Angleterre est plus serré, peut-être qu’il viendra un jour. Ce serait ma suggestion spontanée. Qu’il devrait être de retour quand les fans reviendront sont, regardez à nouveau puis dites au revoir dans le contexte dans lequel cela est approprié. «

Thomas Müller (FC Bayern Munich): « Chaque équipe de Bundesliga dit des choses similaires dans la cabine avant le match. Ce sont des slogans standard, mais nous le vivons assez bien pour le moment. Cela a à voir avec un entraînement intérieur qui nous autorise à jouer au Bayern. Rien d’autre n’est requis que le succès et nous nous y engageons. «

Hansi Flick (entraîneur du Bayern Munich): « Nous visons à marquer des buts et à gagner des matchs. Si vous avez confiance en votre force, c’est un point positif que vous avez plus dans le jeu. Vous pouvez étayer cela avec des victoires – et j’espère que nous pourrons le faire pendant longtemps Nous pouvons encore faire beaucoup. L’objectif intermédiaire est de réussir dans la Coupe DFB. Et puis il y a un autre objectif où nous essayons d’aller le plus loin possible … «

Joshua Kimmich (FC Bayern Munich): « Nous remarquons déjà que nous avons beaucoup de jeux dans nos os. Nous avons joué le même line-up très souvent. »

Christian Streich (entraîneur du SC Freiburg): « Nous voulions vraiment nous battre pour l’Europe lors de la dernière journée de match. Il manquait quelques pour cent. Nous avons beaucoup travaillé et émotionnellement au cours des dernières semaines. Aujourd’hui, nous n’avons pas joué aussi bien que contre Gladbach et Leverkusen. C’est dommage car cela aurait pu être plus possible. «

Florian Kohfeldt (entraîneur du Werder Brême):

… sur l’humeur après la défaite: « En ce moment, il y a beaucoup de vide parce que nous avons eu une grande chance de tout faire en notre faveur dans la bataille de relégation. Nous avons raté cette opportunité. Bien sûr, c’est toujours possible le dernier jour de match, mais ce sera très difficile. Nous devons aller à Union J’espère Berlin et gagner avant tout, nous le devons à tout le monde dans ce club, et à tous ceux qui applaudissent avec ce club que nous secouons et essayons tout après-demain, afin de ne pas commettre la même erreur stupide qu’aujourd’hui est très, très, très décevant. Ça me fait mal pour le club, ça fait mal pour tous les employés, pour tous ceux qui font fonctionner le club. Mais nous allons tout essayer la semaine prochaine. «

Frank Baumann (Directeur Général Sport Werder Bremen): « Nous devons nous aider nous-mêmes. Nous devons faire remonter l’équipe afin qu’elle donne son maximum samedi avant que nous puissions obtenir trois points et, si possible, faire quelque chose pour notre différence de buts. »

Achim Beierlorzer (formateur FSV Mayence 05): « J’ai dit avant: éloignons-nous de la victoire à domicile ou à l’extérieur. C’est un match, le match peut avoir lieu quelque part. Je voulais apporter du jeu pour ne pas dire que nous ne pouvons rien faire à la maison. Bien sûr, je suis totalement heureux, mais je suis cassé aussi. «

Rouven Schröder (membre du conseil d’administration Sport FSV Mainz 05): « Ce fut un match super intense, comme toute la saison. Il y avait aussi des creux dans ce match. La façon dont nous avons boxé par la suite était absolument de qualité 05. Je suis brutalement fier. Cela devient des hommes, nous en avons besoin dans le L’avenir. Aujourd’hui, nous pouvons prendre une bière ou deux de plus. «

Danny Latza (FSV Mayence 05): « Mayence 05 est un petit club qui a toujours fait du bon travail. Ce n’est pas courant de jouer en Bundesliga. »

Daniel Caligiuri (Schalke 04): « Nous sommes dans une situation vraiment merdique. Tout ne se passe pas parfaitement. La seule chose que nous devons faire est de nous en tenir au plan. Tout le monde doit supporter son propre nez. Au moment où cela ne fonctionne tout simplement pas, nous nous frappons. » «

David Wagner (entraîneur Schalke 04): « C’est une situation pour nous tous, qui est loin d’être agréable, où nous devons apprendre de nos leçons. Nous ne pouvons que la changer nous-mêmes. Nous devons honnêtement dire que Wolfsburg est un niveau différent en ce moment comment nous devons jouer en ce moment, pas à notre niveau. Les deux buts standard après la pause sont extrêmement ennuyeux. «

Oliver Glasner (entraîneur du VfL Wolfsburg): « Nous ne disons pas maintenant que nous sommes à l’intérieur et laissons-le disparaître. Nous voulons également ramener cette sixième place au-dessus de la ligne d’arrivée. Nous voulons être les premiers à gagner contre le Bayern cette année. »

© imago images

Uwe Rösler (entraîneur Fortuna Düsseldorf): « C’était un match de trop pour nous aujourd’hui. C’était le troisième match de la semaine. Aujourd’hui, on s’attendait à ce que nous devions gagner le match. Puis les scénarios: but privé, but encaissé. Cela a permis à l’équipe Je suis très confiant que nous aurons bien le plan de bataille dans une semaine. «

Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf): « Au cours des dernières semaines, nous avons très bien performé et avons pu vivre avec le point. Aujourd’hui n’a plus été facile. Rien de plus n’aurait été mérité. Nous l’avons toujours entre nos mains, c’est la chose la plus importante Dernier match de la dernière journée. «

Florian Niederlechner (buteur FC Augsburg): « En tout cas, il y a quelques bières aujourd’hui. On peut boire ça à distance. Nous sommes tous testés négatifs, donc une bière en cabine n’est pas un problème Célébrer les fans et nous serrer dans nos bras à nouveau ici. Il en est ainsi, c’est une période difficile pour l’humanité. Jusqu’à présent, nous nous en sommes assez bien sortis. «

Marco Rose (entraîneur du Borussia Mönchengladbach): « Nous l’avons entre nos mains. Mais nous n’avons toujours rien réglé, sauf que nous sommes qualifiés pour la Ligue Europa. »

Patrick Herrmann (Borussia Mönchengladbach): « Il était important que nous obtenions les trois points aujourd’hui, que nous nous mettions dans une bonne position de départ et que nous éliminions tout la semaine prochaine. »

Lars Stindl (capitaine Borussia Mönchengladbach): « C’était notre objectif, nous voulions atteindre notre objectif aujourd’hui. Maintenant, nous l’avons entre nos mains, nous l’attendons donc avec impatience. »

Steffen Baumgart (entraîneur du SC Paderborn): « C’est juste que nous n’étions pas assez bons. Ce match reflète beaucoup de ce que nous avons montré cette saison. Cela n’a rien à voir avec le courage ou ce que nous ne voulions pas. »

© imago images / Jürgen Fromme

Peter Bosz (entraîneur du Bayer Leverkusen): « La déception est très grande. Après un bon départ, nous ne jouions plus du bon football. C’est pourquoi Hertha méritait de gagner. Nous n’avions pas assez de chances au cours du match. La seule chose que nous pouvons faire maintenant est que nous gagner le prochain match et ensuite nous devons attendre et voir ce que font les autres. «

Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen): « Lui aussi est déçu, comme nous tous. Mais il nous reste encore deux semaines. Nous avons encore Mayence à domicile. Nous devons gagner le match, puis nous verrons ce qui sortira en fin de journée. » Nous ne devons plus y mettre trop d’espoir. «

Lukas Hradecky (gardien Bayer Leverkusen): « C’était trop peu. Nous étions notre plus grand adversaire nous-mêmes. Nous étions trop inoffensifs et trop faibles. Je suis désolé, c’est décevant. »

Bruno Labbadia (formateur Hertha BSC): « Je pense que nous avons gagné à juste titre. Nous avons dû changer notre jeu et avons fait un excellent travail. C’était la clé de la victoire. Nous n’avons pas accordé plus d’occasions, mais nous avions nous-mêmes quatre grandes chances. Vous ne pouvez que féliciter l’équipe. faire si bien avec tant d’échecs, c’est fort. «

Adi Hütter (entraîneur Eintracht Frankfurt): « Il y a peu d’équipes en Europe qui ont joué plus de matchs que nous. Donc, vous devez être fier. Cela aurait pu être mieux, mais cela aurait pu être pire. »

Martin Hinteregger (Eintracht Francfort): « Nous avons joué pour un but, mais nous avons pris de mauvaises décisions au seizième. Si Cologne veut seulement garder le match nul à domicile, c’est un compliment pour nous. »

Adi Hütter (entraîneur Eintracht Frankfurt): « Je vois deux points perdus parce que nous étions meilleurs en 90 minutes. Nous avons également joué pour la victoire en deuxième mi-temps, c’est dommage pour les gars. La performance était absolument bonne. Nous voulions garder la dernière chance à la septième place, mais nous savions déjà pendant la pause que la compétition était en tête. En tant que club, en équipe, nous l’aurions préféré. En revanche, ce n’était pas une saison facile. «

Markus Gisdol (1. entraîneur du FC Cologne): « Si vous avez une situation de rattrapage comme la nôtre, c’est quelque chose de très spécial. Cela fait aussi quelque chose mentalement avec les joueurs. C’est pourquoi j’ai dit aux garçons que j’étais vraiment fier d’eux, qu’ils se sont encore battus aujourd’hui . «

Mark Uth (1. FC Köln): « À mon avis, nous étions la meilleure équipe. Nous avons peu admis et nous sommes rendus 1-0. C’était serré à l’arrière. Le point est correct à la fin, parce que nous avons pris un peu de contrôle au cours des 20 dernières minutes. ont donné.

Alexander Rosen (Directeur Football TSG Hoffenheim): « On ne peut pas surestimer que nous sommes entrés en Coupe d’Europe pour la troisième fois en quatre saisons. Je suis ravi et fier de l’équipe. Mais nous avons plus de plans. Notre objectif est sixième. »

Urs Fischer (Union des formateurs de Berlin): «J’ai dit qu’il était parfaitement logique pour vous de franchir la ligne d’arrivée après ce marathon que nous avons couru, de sorte que la tension baisse également. Aujourd’hui, nous n’avons pas pu maintenir la tension telle qu’elle était devrait prendre quelque chose ici. «

Robert Andrich (Union Berlin): « J’ai remarqué les autres résultats. Brême espère pour nous. Nous devons en être conscients. Nous essaierons à nouveau de nous concentrer sur le jeu du mieux que nous pouvons. »