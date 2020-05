Disney + lance le film LGBTQ Pixar SparkShorts – / Film

Pixar n’a cessé de produire des courts métrages d’animation à travers son SparkShorts programme, une initiative dédiée à cultiver de nouveaux talents à travers des courts métrages, qui a permis aux animateurs Pixar d’expérimenter plus que l’animation 3D pour laquelle le studio est connu. Tout, de l’animation dessinée à la main aux nouveaux styles d’animation CG, est présenté dans le short, qui a fait ses débuts en salles et sur YouTube l’année dernière avant de passer à Disney +. Et Disney + a maintenu le programme en vie, publiant régulièrement de nouveaux shorts qui nous rappellent la magie des shorts Pixar.

Remorque

En dehors est un nouveau court-métrage Pixar SparkShorts qui aborde le sujet inconfortable de sortir avec ses parents. Dans un style d’animation dessiné à la main, beau et chaleureux qui ressemble à celui d’un livre de coloriage pour enfants, le En dehors La bande-annonce suit un homme nommé Greg qui discute avec son chien Jim tout en tenant une photo encadrée de lui et de son petit ami, Manuel. Greg est en train de se frayer un chemin en sortant vers ses parents, lorsque la sonnette retentit et que ses parents arrivent pour l’aider à quitter sa maison. Mais paniqué, il quitte le cadre à découvrir par sa maman, dans un cliffhanger se terminant pour la bande-annonce. La bande-annonce est douce et courte (que pouvez-vous être d’autre, tout en taquinant un court métrage Pixar?) Et présente même un camée de Histoire de jouet personnage Wheezy (regardez le pingouin dans la bouche de Jim le chien).

Le SparkShorts de Pixar a été lancé en 2019, les trois courts métrages inauguraux faisant leurs débuts en salles et sur YouTube avant d’être ajoutés à Disney + lors du lancement de la plateforme en novembre 2019. Les trois premiers courts métrages, Flotte,Purl, Smash and Grab, ont été bientôt rejoints par Kitbull,Vent, et Boucle, qui a fait ses débuts sur Disney + dans les mois suivants. Le programme est destiné à promouvoir la pratique informelle des courts métrages Pixar en tant que moyen pour les animateurs Pixar émergents d’expérimenter de nouvelles technologies et de perfectionner leurs compétences en narration, qui ont ensuite été montrées avant les sorties en salles de Pixar. Mais ces shorts Pixar ont été bientôt remplacés par Disney ou Simpsons shorts, avec les shorts expérimentaux Pixar bien-aimés se déplaçant en ligne.

« Le programme SparkShorts est conçu pour découvrir de nouveaux conteurs, explorer de nouvelles techniques de narration et expérimenter de nouveaux flux de production », a déclaré le président de Pixar Animation Studios Jim Morris dans un communiqué lors du lancement du programme en janvier 2019. « Ces films ne ressemblent à rien nous avons jamais fait chez Pixar, offrant une opportunité de libérer le potentiel des artistes individuels et leurs approches de création de films à une échelle plus petite que notre tarif normal. «

Tu peux regarder En dehors sur Disney + maintenant.

