AMAZON AMERICA est la dernière création #AmalgamAgain de l’artiste LUCIANO VECCHIO

Crédits: Luciano Vecchio



Marvel’s Nouveaux guerriers L’artiste Luciano Vecchio a pris le ballon de l’événement « Amalgam Again » d’une semaine de Newsarams et a couru avec, créant jusqu’à présent plusieurs entrées pour rendre hommage à l’événement Maral / DC Amalgam de la fin des années 90 qui a créé des mash-ups de leurs personnages.

Cette fois, Vecchio a déchaîné Amazon America, un combo de Wonder Woman et Captain America, ainsi que Donna Troy et Winter Soldier pour créer Winter Wonder.

« Plus #AmalgameAgain », lit Vecchio tweeter de ses créations. « Combattant armé d’un bouclier rond étoilé qui participe à une guerre mondiale en tant que premier surhumain de leur univers, rejoignant une équipe des décennies plus tard AMAZON AMERICA (CaptainAmerica + WonderWoman)

Et qui est la MERVEILLE D’HIVER? (WinterSoldier + DonnaTroy)