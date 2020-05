Diana brandit le lasso de la vérité – / Film

Tout est nouveau et brillant Wonder Woman 1984, qui fait entrer le super-héros dans l’ère du matérialisme et des grands cheveux. Mais certaines choses restent les mêmes, indépendamment de la mode des années 80 ou des nouvelles armures de fantaisie. L’une de ces choses que nous pouvons toujours compter sur Diana de Themyscira pour manier est son fidèle lasso de vérité, qui fait une apparition dans le dernier Wonder Woman 1984 affiche.

Wonder Woman 1984 Affiche

Le dernier Wonder Woman 1984 affiche nous donne un peu de l’ancien et du nouveau. L’affiche montre la Diane de Themyscira de Gal Gadot vêtue de sa nouvelle armure dorée brillante, une tenue que le super-héros ne revêt qu’en temps de guerre. Mais à côté de cette armure Golden Eagle se trouve son fidèle vieux Lasso de vérité, que Diana a reçu de ses compagnons guerriers amazoniens lorsqu’elle a quitté Themyscira en 2017. Wonder Woman. Il semble qu’elle soit restée à ses côtés pendant près de 70 ans qu’elle a vécu parmi les humains, après être entrée dans la société humaine en 1917. Et jumelée à son armure dorée, Diana a l’air absolument vibrante.

Wonder Woman 1984 ramène Diana dans une aventure des années 80, en combattant Kristen WiigCheetah et Maxwell Lord de Pedro Pascal, tout en chancelant du retour de son premier amour mort depuis longtemps, Steve Trevor (Chris Pine). Réalisé par Patty Jenkins et écrit par Jenkins, Geoff Johns et David Callaham, Wonder Woman 1984 est la suite très attendue du Wonder Woman.

Wonder Woman 1984 est actuellement prévu de sortir en salles sur 14 août 2020 après avoir été retardé en raison de la pandémie de coronavirus.

Avance rapide dans les années 1980 alors que la prochaine aventure sur grand écran de Wonder Woman la trouve face à un tout nouvel ennemi: The Cheetah. Comme annoncé précédemment, le film met également en vedette Kristen Wiig dans le rôle du Super-Vilain The Cheetah, ainsi que Pedro Pascal. Chris Pine revient également sous le nom de Steve Trevor.

