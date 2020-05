BATMAN & BATWOMAN Flex Military Muscle dans GOTHAM NIGHTS # 5

DC Digital First’s Batman: Gotham Nights # 5 se lance pour un aperçu plein d’action avant sa sortie numérique le 19 mai.

Voici la description de deux des histoires qui composent son contenu:

Histoire 1 – « Pour sauver un ami de chances apparemment insurmontables, le détective du chevalier noir doit invoquer chaque once de sa compétence et de sa bravoure! Ce conte est basé sur l’histoire vraie du spécialiste de l’armée américaine Salvatore A. Giunta, qui a reçu la médaille de Honneur pour son service en Afghanistan – le premier soldat vivant à recevoir cet honneur pendant la guerre mondiale contre le terrorisme. »

Histoire 2 – « Katherine Kane a travaillé dur pour s’établir comme l’une des vigiles les plus intelligentes et les plus intelligentes de Gotham. Mais avant d’être Batwoman, elle était cadette de West Point – et lorsqu’elle est enrôlée dans une mission secrète de brigade XO, elle j’aurai besoin de chaque entraînement que l’armée lui a donné! «