Devriez-vous acheter une voiture au GNC installée en usine ou obtenir un kit de rechange?

Voici tous les doutes quant à savoir si vous devriez acheter une voiture CNG montée en usine ou il serait préférable pour vous d’installer un kit de rechange?

Les voitures au GNC sont beaucoup plus économes en carburant et ceux qui ont les contraintes budgétaires préfèrent ces voitures. Le plus cher que vous pouvez trouver est le Ertiga CNG qui donne plus de 25 km / kg. Le GNC est moins cher que l’essence ainsi que le diesel et il est parfait pour l’utilisation en ville. Cependant, vous ne voudrez peut-être pas l’emmener dans les montagnes.

Il y a deux choix avant d’acheter une voiture au GNC. La première est de savoir si vous devriez acheter une nouvelle voiture qui est déjà équipée d’un kit CNG auprès du fabricant lui-même ou si vous devez l’installer de l’extérieur? Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, dissipez vos doutes ici si vous envisagez d’en acheter un.

KIT GNV monté en usine

Des constructeurs comme Hyundai et Maruti Suzuki proposent certains de leurs modèles avec des kits CNG montés en usine. Avec Maruti, vous avez beaucoup de voitures dont S-Presso, Alto, WagonR, Ertiga et Celerio qui viennent avec des kits pré-installés. Puisque toutes ces voitures sont fabriquées avec des kits, l’ingénierie a été faite en fonction de cela.

Ainsi, la suspension, le réglage du moteur et tous les autres changements mécaniques sont déjà effectués avant que la voiture ne sorte de la chaîne de production. Vous pouvez faire la différence entre un kit de rechange et un kit d’usine. Habituellement, dans ce dernier, le GNC est rempli d’où l’essence est remplie. Cependant, dans le marché secondaire, vous devez le remplir en ouvrant le capot.

Un inconvénient est qu’il est livré avec un cylindre relativement plus petit et offre ainsi une faible plage de conduite. Les prix des deux kits sont presque les mêmes, c’est donc un point où les deux ont une égalité. Passons maintenant aux voitures CNG de rechange.

KIT CNG de rechange

Vous avez peut-être vu beaucoup de nouvelles où les cylindres de GNC dans une voiture ont éclaté. Cette scène n’est tout simplement pas applicable aux kits de rechange mais même aux kits d’usine. Un petit avantage de l’installation du kit CNG de l’extérieur est que vous n’avez pas besoin de prendre une nouvelle voiture. Obtenez simplement votre vieille voiture avec du GNC et son bon fonctionnement. Cependant, le réglage et la suspension du moteur ne sont pas conçus pour les kits de rechange.

On dit que la plupart des voitures au GNC ont une durée de vie maximale de 7 ans ou quelque chose. C’est parce que le kit de rechange endommage lentement le moteur et la suspension. Cependant, il y a un gros avantage qu’il est livré avec un cylindre plus gros et offrira plus de portée. L’entretien est comparativement plus faible pour les voitures montées en usine.