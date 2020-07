Devout Pupil révélé pour la prochaine extension de Hearthstone, Scholomance Academy

Image via Blizzard Entertainment

La dernière carte introduite depuis Hearthstone’s extension suivante, Académie Scholomance, est un nouveau serviteur prêtre et paladin à deux classes appelé Devout Pupil.

Devout Pupil est un serviteur 4/5 au coût de six qui a un bouclier divin, une provocation et un effet spécial. L’élève dévot coûte un mana de moins pour chaque sort que vous avez lancé sur des personnages amis dans ce jeu. Cela signifie que vous jouerez probablement Devout Pupil pour beaucoup moins de six manas et potentiellement même gratuitement.

Capture d’écran via Blizzard Entertainment

Le paladin et le prêtre ont tous deux une pléthore de sorts qui peuvent être lancés sur des serviteurs alliés pour réduire le coût en mana de l’élève dévot. Dans la vidéo de révélation de la carte, Foyer Le streamer Dekkster a déclaré qu’il pensait que Devout Pupil trouverait probablement du jeu dans Paladin parce que les joueurs pourront réduire son coût de mana de manière plus cohérente.

Les decks comme Pure Paladin ont plus qu’assez de sorts amicaux pour permettre aux joueurs de tromper Devout Pupil pour presque rien. Depuis son introduction à Foyer, l’archétype Libram a connu un succès varié tout au long de la méta. Mais Devout Pupil pourrait aider à rendre des decks comme Pure et Libram Paladin imparables.

Vous pouvez rejoindre Devout Pupil en classe lorsque Académie Scholomance sera mis en ligne le 6 août.