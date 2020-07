Bienfaits étonnants pour la santé de MANGER DE L’OR !!! Bienvenue dans le monde sauvage de l’or comestible !!!

Le café new-yorkais Serendipity 3 est connu pour fabriquer le bonbon le plus coûteux au monde: un parfait au yogourt glacé de 25 000 $ US rempli d’or 23 carats et 28 coco appétissants, appelé «Frrrozen Haute Chocolate». En 2012, un food truck de New York a propulsé un «Douche Burger» à 666 $, une galette de hamburger de Kobe avec du Gruyère (liquéfié avec de la vapeur de champagne), terminé avec du caviar, des truffes et du homard, puis enveloppé de six feuilles d’or.

Pourquoi les gens mangent-ils de l’or et pourquoi est-il si populaire?

Manger de l’or peut sembler irrationnel à quelques-uns, car l’or est ennuyeux et n’offre aucun avantage diététique. Cependant, il est depuis un certain temps lié à une alimentation extravagante, régulièrement comme une amélioration se développe à une immense gamme de plats, des hamburgers aux beignets en passant par les pizzas.

«Les gens sont épuisés par les aliments normaux et usés et recherchent quelque chose de nouveau et de dynamisant», a déclaré la diététiste Deborah Orlick Levy lors d’une réunion. «Cette mode actuelle de nourriture liée à l’or est la même. Il semble qu’il y ait quelque chose de chaud dans le fait de manger de la nourriture en or – également cher – alors les gens sont intéressés à en découvrir plus.

Bienvenue dans le monde sauvage de l’or comestible!

Mais ce modèle n’est pas si tardif. Au Moyen Âge, la souveraineté ajoutait régulièrement de l’or à leurs plats pour afficher leurs richesses. Il est à noter que les aristocrates devaient associer leurs expériences culinaires à la somptuosité, et quelle meilleure approche pour montrer votre richesse que de poivrer vos plats avec des éclats d’or ou des feuilles?

Les faits

L’or comestible est synthétiquement inerte et ne répondra pas à l’intérieur du corps humain (par exemple aux acides gastriques). L’or passera essentiellement par le cadre d’absorption et ne s’assimilera pas.

En principe, les individus peuvent manger autant de gouttes d’or, de résidus ou de sels qu’ils le souhaitent sans tomber malade, cela ressemble à n’importe quel foo, mais les battements d’estomac seront probablement la conséquence d’une surabondance alimentaire.

L’or au goût agréable a un numéro E, qui est E175 et est largement perçu comme une substance alimentaire ajoutée. L’or au goût agréable est également sans gluten et il n’y a aucune exigence pour aucun type de test sur les créatures.

Comme l’or 24 carats est régulièrement considéré comme trop délicat et délicat, l’or la plus mangeable contient également de modestes quantités d’argent.

Avantages

Anti-inflammatoire – les sels d’or se distinguent par leur utilisation dans le traitement de l’inflammation des articulations rhumatoïdes et dans des applications comparatives

Traitement de la malignité – l’isotope d’or 198 est utilisé dans certains types de traitement de la maladie

Dentisterie – les composés d’or sont largement utilisés dans une procédure médicale dentaire curative dans des applications, par exemple, des ponts et des couronnes

Bien-être émotionnel – Traite le bien-être psychologique et les problèmes anxieux, par exemple, le découragement, l’épilepsie et les maux de tête, les douleurs cérébrales tout en développant la concentration et la pleine conscience

Psychologique – Il existe une perspective mentale pour de nombreux consommateurs qui pensent que quelque chose d’aussi important et inhabituel devrait également être bon pour le bien-être!

Chirurgie – l’or est utilisé dans une procédure médicale pour réparer les veines, les os, les couches et les nerfs.