Destructive Creations sort Daymare: 1998 sur Xbox One et PS4

Destructive Creations a sorti son jeu d’horreur extrême Daymare: 1998 pour effrayer les joueurs sur Xbox One et PS4 la semaine dernière. Le jeu a été initialement publié sur PC en septembre 2019 et a été bien accueilli, car il a donné aux joueurs un autre type de titre d’horreur à la troisième personne. Le jeu a un retour au style de la fin des années 90 que le genre avait tout le temps pour revivre l’expérience de jeux comme Resident Evil et Silent Hill avec des graphismes modernes et de la terreur qui vous suivront à chaque coin de rue. Vous pouvez désormais découvrir le jeu sur les deux consoles tel qu’il est sorti la semaine dernière. Si vous n’avez jamais vu le jeu auparavant, nous avons la description complète avec des captures d’écran et la bande-annonce à vérifier.

Daymare: 1998 est un jeu d’horreur de survie à la troisième personne avec des mécanismes de survie inconditionnels et des ennemis inflexibles. Il nécessite une approche stratégique du combat et des énigmes et offre une perspective multi-personnages de l’histoire, révélant un savoir profond et obscur. La scène se déroule avec une installation de recherche secrète, une arme chimique mortelle et une équipe de sécurité spéciale chargée d’enquêter sur un incident qui pourrait devenir plus qu’une violation de sécurité de routine. Suivez les étapes d’un soldat d’élite, d’un pilote d’hélicoptère et d’un garde forestier alors qu’ils jouent leur rôle dans un événement qui transforme une petite ville paisible en zone morte et ses citoyens en monstres assoiffés de sang. Abattez d’abord les créatures, puis recherchez les indices ou les preuves que vous pouvez rassembler pour donner un sens au chaos. Gardez une trace de votre inventaire, car les ressources seront rares! Tout peut arriver quand vos cauchemars deviennent réels.













https://youtu.be/eN2DHyBnCoQVideo ne peut pas être chargé car JavaScript est désactivé: DAYMARE: 1998 – Bande-annonce de sortie – PlayStation 4, Xbox One (https://youtu.be/eN2DHyBnCoQ)

