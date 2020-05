Billions Saison 5 Episode 2 Date de sortie, distribution, intrigue, bande-annonce et autres détails

– Publicité –



Billions Season 5 Episode 2 intitulé «Chris Rock Test» sortira le 10 mai 202. Dans cet article, nous allons parler de la date de sortie de Billions Season 5 Episode 2, du casting et de ce que nous savons jusqu’à présent.

Avant la finale de la saison 5 de Billions, le showtime avait vérifié qu’il y avait une cinquième saison de la série dramatique à succès, qui met en vedette Paul Giamatti ainsi que Damian Lewis. Ce renouvellement est devenu possible en raison de son nombre de téléspectateurs, qui représentait en moyenne 4,2 millions de téléspectateurs chaque semaine sur toutes les plateformes.

Le coprésident du divertissement, Showtime Networks Inc, Gary Levine a déclaré: «L’examen addictif de milliards de pouvoir et de richesse est extrêmement agréable, surprenant et intelligent.» Il a également ajouté que « Nous adorons la saison quatre et nous avons hâte de boucler la boucle pour Brian et David ainsi que leurs brillants acteurs qui nous attendent tous dans la saison cinq. »

Billions Season 5 Episode 2 Program – Mise à jour

Cela sera mis à jour par nous pour que vous puissiez y jeter un œil car nous avons des informations que nous avons:

Bande-annonce de la saison 5 de Billions

Acteurs de la saison 5 de Billions



Il est vrai que lorsque tout le monde veut se venger, personne n’est en sécurité. L’intrigue de cette saison est que Bobby Axelrod et Chuck Rhoades, anciens ennemis, ainsi que Wendy Rhoades, le principal conseiller se sont réunis pour faire une alliance productive, cette coopération est faite pour éliminer toutes leurs compétitions, y compris Grigor Andolov , Taylor Mason, Bryan Connerty, ainsi que Waylon «Jock» Jeffcoat. L’ambition et la trahison sont deux éléments: l’esprit et le cœur.

Le casting de la série sera de retour pour son année, sauf s’il y a une omission de quelques-uns. Voici le casting de la saison 5:

Paul Giamatti comme Charles «Chuck» Rhoades, Jr

Damian Lewis en tant que Robert « Bobby » Axelrod

Maggie Siff en tant que Wendy Rhoades

Malin Akerman comme Lara Axelrod

Toby Leonard Moore parce que Bryan Connerty

David Costabile parce que Mike «remue» Wagner

Asia Kate Dillon en tant que Taylor Amber Mason

En cette saison, les personnages découvriront à quel point les besoins sont élevés. De plus, cette série met en vedette Condola Rashad, David Costabile, Kelly AuCoin, Jeffrey DeMunn et Malin Akerman. Il a des stars invitées comme Samantha Mathis, Kevin Pollak, Jade Eshete et Nina Arianda. Cet écran de télévision a été développé et produit par Brian Koppelman et David Levien. Des milliards ont également été créés par Andrew Ross Sorkin.

Tout le monde peut être acheté… mais personne ne peut faire confiance.# Milliards renvoie le 3 mai. Uniquement sur Showtime. pic.twitter.com/ehk0jDWOOP – Des milliards sur Showtime (@SHO_Billions) 19 mars 2020

Évaluation de la série Billions

Le spectacle est évalué à 8,4 sur IMDB. Comme vous pouvez le deviner, le spectacle est très bien noté, et si vous souhaitez quelque chose à observer, alors je conseillerais de voir des milliards. C’est une série remarquable et je suis ravi de voir la nouvelle année. Il y aura beaucoup plus de drames, c’est certain.

The Plot of Billions Saison 5 Episode 2

Nous verrons Bobby Axelrod franchir une autre étape importante, et nous aurions la possibilité de le voir gravir les échelons du succès. De plus, nous verrons que Chuck éprouvera bientôt des problèmes pour obtenir le roulement.

Nous verrons également que la pression est élevée à Ace Cap depuis le retour de Taylor Mason. L’épisode 2 suivra avec Axe à la poursuite de la convention de Mike Prince, et Chuck et ses démons se battent pour essayer de choisir des chemins brillants qui sont nouveaux. Parallèlement à cela, nous verrons Wendy continuer de diriger l’Axe Cap.

