Destiny 2 PS5 sera 4K 60fps, Cross-Play complet sur toutes les plateformes l’année prochaine

Avec la révélation d’aujourd’hui de Destiny 2: Au-delà de la lumière, l’expansion de l’automne qui débutera Destiny 2 Année 4, Bungie n’a pas seulement parlé du contenu du jeu. Ils ont également profité de l’occasion pour discuter de changements plus importants Destiny 2 plate-forme dans son ensemble. L’une des plus grandes questions concerne Destiny 2 PS5 et Xbox Series X, avec les deux consoles de nouvelle génération à venir plus tard cette année. Bungie a confirmé la sortie de la prochaine génération du jeu il y a quelques semaines, mais a finalement révélé aujourd’hui des détails supplémentaires sur ce qu’est une version de prochaine génération de Destiny 2 signifie en fait.

Pour un, Destiny 2 La PS4 et la Xbox Series X fonctionneront à 4K 60fps, ce qui rendra l’expérience plus conforme à ce que les joueurs PC (et Stadia) ont l’habitude de vivre. On ne sait pas si le jeu aura également des options de champ de vision sur les consoles de nouvelle génération, mais à tout le moins, les améliorations de performances l’amèneront à la parité avec le PC.

Vos droits d’extension et de passe de saison existants seront également transférés sur PS5 et Xbox Series X à partir de la génération actuelle. Donc, si vous avez joué beaucoup de Destiny 2 sur PS4 et prévoyez d’obtenir Au-delà de la lumière en septembre, tout ce contenu vous accompagnera, en plus de vos personnages et progressera via la sauvegarde croisée (qui a été introduite l’année dernière juste avant Shadowkeep lancé). Vous devrez toujours racheter les extensions en fonction de l’écosystème dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, les joueurs PS4 ne peuvent pas transférer leurs extensions et leurs droits sur Xbox Series X ou PC, uniquement sur PS5.

Cet automne, Bungie introduira également le jeu cross-gen dans les écosystèmes de la console. Les joueurs sur PS4 et PS5 pourront jouer ensemble. Les joueurs sur Xbox One et Xbox Series X pourront jouer ensemble. Plus grand encore est la confirmation que Bungie cible le jeu croisé complet sur tous les systèmes – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC et Stadia – pour une sortie l’an prochain. Bien que nous ne devrions probablement pas nous attendre à une telle mise à jour avant l’expansion de l’automne 2021 – les périodes où Bungie fait généralement ce genre de grands changements – c’est un engagement énorme qui montre que Bungie prévoit de soutenir Destiny 2 pour le long terme, en regardant vers l’avenir bien au-delà de la saison en cours.