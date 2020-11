Des scientifiques découvrent de nouvelles espèces de singes mangeurs de feuilles dans les forêts du Myanmar

Une nouvelle espèce de singe mangeur de feuilles a été découverte au plus profond des forêts du Myanmar, mais on craint déjà que la population soit au bord de l’extinction. Le Popa langur est membre d’un groupe de singes connu sous le nom de primates Colobine et vit exclusivement au Myanmar. Il porte le nom du mont Popa sacré du pays, un volcan éteint qui est maintenant un parc national. Ils vivent en groupes dans les arbres et, comme les autres colobines, mangent principalement des fruits et des plantes à feuilles.Les scientifiques du Centre allemand des primates et de Fauna & Flora International ont confirmé que le Popa langur était une nouvelle espèce de singe en les observant dans la nature et en étudiant des spécimens de musée datant. il y a 100 ans pour comparer l’ADN. Le primate nouvellement découvert nommé Popa langur est vu sur une branche d’arbre sur le mont Popa, au Myanmar (Photo: Getty) en voie d’extinction, mais leur population est menacée, avec seulement 200 à 250 singes à l’état sauvage, et le L’équipe de recherche recommande qu’il soit immédiatement classé comme «en danger critique d’extinction». La plus grande population d’environ 100 singes vit dans le parc du mont Popa, mais la chasse illégale et la déforestation sévissent toujours même dans la zone protégée, ont-ils averti. Roberto Portela Miguez, du Muséum d’histoire naturelle, qui a fourni des spécimens de Popa langur au musée à des fins d’étude, a déclaré qu’il espérait que cette découverte inciterait le Myanmar à faire plus pour sauver les singes. «Cela renforce le besoin de plus d’efforts de conservation dans cette zone particulière pour empêcher la déforestation et l’exploitation forestière et la chasse», a-t-il déclaré à i. «Nous devons avoir de l’espoir.» «Des enquêtes de terrain supplémentaires et des mesures de protection sont nécessaires de toute urgence … pour sauver les langurs de l’extinction», a ajouté Ngwe Lwin, primatologue au programme de Flora and Fauna International au Myanmar. L’étude révélant les résultats est publiée cette semaine. en recherche zoologique.

