Yamaha R15 V2 Vs Pulsar 150 Vs Xtreme 160R Vs CBR150R

Découvrez cette longue course de dragsters entre Honda CBR150R, Bajaj Pulsar 150, Yamaha R15 V2 et Hero Xtreme 160R.

Outre le segment des navetteurs, le département des navetteurs sportifs de 150-160 cm3 est le plus actif. Nous avons des vélos dans cette catégorie de presque tous les fabricants, certains en ayant même plus d’un. Voici une course de dragsters rapide entre Yamaha R15 V3 Vs Bajaj Pulsar 150 Vs Hero Xtreme 160R et Honda CBR150R.

Sur les papiers, Bajaj Pulsar 150 est le moins puissant ici et CBR150R est le plus puissant. Les chiffres de puissance du R15 V2 et du Xtreme 160R sont similaires, tandis que le R15 V3 est beaucoup plus puissant. Au début de la course, la R15 V2 est la plus rapide sur la ligne et prend rapidement la tête parmi les quatre motos.

Suivi par cela, le deuxième en ligne est le CBR150R, puis, suivi par Xtreme 160R et Pulsar 150. Malgré des chiffres de puissance faibles que le CBR, R15 parvient à prendre rapidement les devants. À mesure que la vitesse augmente, l’écart entre les trois et le Pulsar augmente encore. Les deux motos supérieures de 150 cm3 traversent 100 et commencent également à perdre la Xtreme 160R.

Vers la fin, la Honda CBR150R parvient à dépasser la R15 V2 offrant une vitesse de pointe légèrement supérieure. À la fin, nous pouvons voir les Yamaha R15 V2 et CBR150R se battre contre la course de dragsters lors d’une compétition très serrée. Tous deux franchissent la ligne d’arrivée en même temps, laissant les deux autres motos à une distance considérable.

La Honda CBR150R a été abandonnée en Inde il y a quelques années, en raison d’une baisse progressive des ventes. Le R15 V2 a été remplacé par le R15 V3, le modèle de nouvelle génération. Il est de style plus agressif, offre un peu plus de puissance et de couple et bénéficie également de la technologie VVT ​​qui améliore le côté performances.