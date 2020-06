Des milliers de personnes se réunissent pour rendre hommage au mémorial George Floyd

Des supporters se sont réunis dans la petite ville de Raeford, en Caroline du Nord, où George Floyd est né samedi 6 juin 2020, 20 h 58 Mise à jour le samedi 6 juin 2020, 21 h 33 Les gens rendent hommage lors d’un service commémoratif pour George Floyd (Photo: Ed Clemente / The Fayetteville Observer / AP Pool) Des milliers de personnes en deuil se sont alignés pour rendre hommage à George Floyd lors d’un mémorial dans sa ville natale de Caroline du Nord.À Raeford, la petite ville près de Fayetteville où M. Floyd, 46 ans, est né, une longue file de personnes formées à l’extérieur d’une église, attendant d’entrer en petits groupes pour avoir une chance de regarder son cercueil.Un service privé était prévu pour plus tard dans la journée.Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienneLa i newsletter a coupé le bruit Des milliers de personnes se sont alignées pour payer leur respects à M. Floyd (Photo: Ed Clemente / The Fayetteville Observer / AP Pool) La mort de M. Floyd il y a deux semaines a déclenché des manifestations de masse à travers le pays, et des véhicules militaires ont fermé une grande partie du centre-ville de Washington pour circuler devant un avion d mars, qui devait attirer jusqu’à 200 000 personnes. «Pas de justice, pas de paix» La file d’attente pour voir le cercueil comprenait des familles avec de jeunes enfants et des adolescents. Une jeune femme portait un bonnet et une robe de graduation verts et or elle marchait à côté de ses parents.La plupart des gens portaient des masques chirurgicaux ou des couvertures en tissu. Des centaines de milliers de personnes se sont présentées à la manifestation à Washington DC (Photo: AP Photo / Alex Brandon) Lorsqu’un corbillard portant le cercueil de M. Floyd est arrivé, des chants de « Black Power » « , » George Floyd « et » Pas de justice, pas de paix « , résonnaient sous l’entrée couverte. Manifestations de masse Pendant ce temps, le secrétaire de l’armée Ryan McCarthy a déclaré que les responsables locaux attendaient 100 000 à 200 000 manifestants pour la manifestation de samedi à Washington. La Maison Blanche a été fortifiée avec de nouvelles clôtures et des mesures de sécurité supplémentaires. La capitale américaine a connu des manifestations quotidiennes la semaine dernière. Celles-ci ont été en grande partie pacifiques, avec des gens qui allaient et venaient de la Maison Blanche au Capitole et au Lincoln Memorial.Un service privé devait avoir lieu plus tard dans la journée (Photo: Ed Clemente / The Fayetteville Observer / AP Pool) En général Aux États-Unis, les manifestations se sont calmées ces derniers jours après de fréquents épisodes de violence au début.Les manifestants et leurs partisans dans la fonction publique se disent déterminés à transformer l’extraordinaire effusion de colère et de chagrin en changement, notamment en ce qui concerne les services de police. En Californie, le gouverneur Gavin Newsom a ordonné au programme de formation de la police de l’État de cesser d’enseigner aux officiers comment, à Minneapolis, les autorités de la ville ont convenu d’interdire les étranglements et les appuie-nuques par la police et d’exiger des officiers qu’ils tentent d’arrêter tout autre officier qu’ils voient. pour utiliser une prise de cou qui bloque le flux sanguin vers le cerveau.Une photo de George Floyd et des fleurs est mise en place pour le service commémoratif (Photo: Ed Clemente / The Fayetteville Observer / AP Pool) Les démocrates au Congrès préparent un vaste ensemble de réformes de la police, qui devraient inclure des modifications aux lois sur la responsabilité de la police, telles que la révision des dispositions sur l’immunité et la création d’une base de données des incidents de recours à la force par la police. des exigences sont également prévues, parmi lesquelles une interdiction d’étranglement. La chambre des représentants des États-Unis devrait voter d’ici la fin du mois. Avec les démocrates dans la majorité, les projets de loi passeront certainement à la Chambre. Le résultat au Sénat est moins certain. Le leader de la majorité républicaine, Mitch McConnell, a déclaré que la chambre se pencherait sur les questions, mais il n’a approuvé aucune législation particulière.