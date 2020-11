Des bêtes fantastiques ont raté le bateau pour embrasser la représentation gay

Il n’y a pas de réparer les deux premiers Bêtes fantastiques films dans le Harry Potter franchise prequel. Ils sont confus sur le plan narratif, manquent de personnages centraux inspirants, ont des choses inquiétantes à dire sur la montée du fascisme et refusent notamment de rendre Dumbledore explicitement gay. Cependant, avec le troisième film de la franchise qui cherche à refondre Grindelwald, et avec Hannibal Selon la rumeur, la star Mads Mikkelsen serait en pourparlers pour le rôle, la franchise a une chance de se redresser quand il s’agit au moins de ce dernier problème. Mais, avec la célèbre TERF Rowling reprenant son rôle à la fois de scénariste et de productrice exécutive pour le film encore sans titre, une question se pose: le devrait-il? Ou, en d’autres termes: à ce stade, une mauvaise représentation est-elle meilleure que l’absence de représentation lorsqu’il s’agit d’une situation comme Bêtes fantastiques?

Il est difficile de débattre de ce genre de chose avant le fait. On ne sait pas quoi Bêtes fantastiquesLes tentatives de représentation queer pourraient ressembler à ce que la franchise ne nous en a jamais donné. Malgré l’annonce des livres post-Potter de Rowling selon laquelle elle a toujours considéré le personnage d’Albus Dumbledore comme gay et le Bêtes fantastiquescentrage de la relation généralement présumée queer entre Dumbledore et Grindelwald, le Bêtes fantastiques La franchise a évité de représenter l’identité sexuelle de Dumbledore ou la nature spécifique de sa relation avec Grindelwald – au détriment de l’histoire.

Avant la sortie de Les crimes de Grindelwald, le réalisateur David Yates a confirmé que le film ne représenterait «pas explicitement» l’identité sexuelle de Dumbledore, ajoutant: «Mais je pense que tous les fans en sont conscients. Il avait une relation très intense avec Grindelwald quand ils étaient jeunes hommes. Ils sont tombés amoureux des idées et de l’idéologie de l’autre et l’un de l’autre. En d’autres termes, ce n’est pas un exemple de cinéastes qui maintiennent un déni plausible quand il s’agit du codage queer d’un personnage ou de la lecture par un fandom d’un personnage comme queer. Ceci est un exemple des cinéastes (Yates et Rowling) reconnaissant activement le personnage comme queer dans les interviews, puis se penchant en quatre dans le film pour éviter de le représenter.

C’est tout un discours vieux de plusieurs années, mais j’en parle pour dire que peut-être Yates et Rowling ne sont pas les meilleurs cinéastes pour raconter une histoire queer – d’autant plus que Grindelwald pourrait si facilement tomber dans la tradition hollywoodienne de la méchanceté queer codée. On pourrait ne pas savoir quoi Bêtes fantastiques ‘ la représentation queer pourrait ressembler à avant le fait, mais nous pouvons certainement deviner sur la base de ce que nous avons vu auparavant de ces créateurs, c’est-à-dire: de part et d’autre, une aversion apparente pour raconter des histoires avec des personnages et des dynamiques queer et, dans Rowling’s cas, une histoire néfaste de transphobie.

