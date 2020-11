Amber Heard confirme son retour en tant que Mera dans Aquaman 2

Après le licenciement controversé de Johnny Depp de Fantastic Beasts 3, certains fans ont exigé avec fureur le retrait de son ex-femme Amber Heard d’Aquaman 2. L’actrice a cependant décidé de claquer tous ses critiques en publiant une déclaration à Entertainment Weekly:

« Je suis très enthousiasmé par la quantité d’amour et d’appréciation des fans qu’Aquaman a acquise et que cela a suscité tellement d’enthousiasme pour Aquaman et Mera que cela signifie que nous reviendrons. Je suis tellement excité de le faire. filmez ça « .