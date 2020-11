Demons Souls PS5 comprendra plus de 180 vidéos d’aide sur le jeu

Les âmes du démon Le directeur créatif du remake, Gavin Moore, a révélé dans une interview au Washington Post que le prochain titre utilisera l’interface utilisateur de la PlayStation 5 pour offrir plus de 180 vidéos d’aide au jeu aux joueurs en difficulté.

La partie Activités de l’interface utilisateur a été détaillée pour la première fois le mois dernier. Selon Sony, cette fonctionnalité est «conçue pour vous rapprocher des éléments clés du gameplay».

«Les activités sont affichées via des cartes à l’écran dans le centre de contrôle, ce qui vous permet de découvrir de nouvelles opportunités de jeu, de revenir sur des choses que vous avez manquées, de sauter directement dans les niveaux ou les défis auxquels vous voulez jouer, et bien plus encore», a expliqué Sony. « Certaines cartes Activité peuvent être mises en mode image dans l’image, afin que vous puissiez les visualiser sans avoir à quitter le jeu. »

Les jeux FromSoftware sont connus pour leur difficulté afin que les joueurs puissent certainement faire bon usage de ces 180 vidéos!

Ailleurs dans l’interview, Moore a fait l’éloge du disque SSD de la PS5 et a expliqué comment cela aiderait à réduire la frustration liée à la mort constante. Il croit que mourir dans l’original Les âmes du démon ce n’était pas ce qui irritait les joueurs, c’était les longs temps de chargement.

« Avec l’original, je pense que la frustration que le jeu ne venait pas des mourants ou des défis », a poursuivi Moore. «Cela venait des longs temps de chargement qui attendaient de revenir dans le jeu pour se venger, récupérer vos âmes et continuer votre aventure. Maintenant? Votre personnage meurt et vous êtes de retour. »

Les âmes du démon remake sortira le 12 novembre.

[Source: The Washington Post]