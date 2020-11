Équipe de la semaine IPL 2020: Jasprit Bumrah atteint son rythme au bon moment pour les Indiens de Mumbai

La Premier League indienne 2020 est entrée dans sa dernière heure, avec trois positions de barrages sur quatre désormais scellées.

Depuis le début du tournoi en octobre, nous choisissons l’équipe de la semaine avec l’aide de nos abonnés sur les réseaux sociaux. Nous avons réduit les meilleurs joueurs à 22 joueurs avant de les mettre aux voix sur nos histoires Instagram.

Après une période de vote de 24 heures au cours de laquelle deux joueurs se sont bousculés pour chaque poste, c’est le XI final.

BEN STOKES – RAJASTHAN ROYALS

L’Anglais a fait ses adieux à l’IPL le week-end dernier, mais pas avant d’avoir rappelé en temps opportun ce qui fait de lui une star à l’étranger si recherchée. Il a fallu un certain temps à Stokes pour se lancer aux Émirats arabes unis après son arrivée tardive à mi-chemin du tournoi.

À la fin de la campagne du Rajasthan, nous avons été témoins du genre de joueur pour lequel la franchise avait déboursé une somme record lors de la vente aux enchères de 2018. Sa tonne flamboyante contre les Indiens de Mumbai a rendu une dure poursuite facile et il l’a suivie d’un demi-siècle rapide contre KXIP. Le Rajasthan aurait aimé qu’il atteigne son apogée plus tôt dans le tournoi.

ISHAN KISHAN – INDIENS MUMBAI

Les Indiens de Mumbai ont à peine ressenti l’absence du skipper Rohit Sharma en raison de sa blessure, le jeune Ishan Kishan prenant la position d’ouverture. Le partenariat de Kishan avec son compatriote Quinton de Kock fonctionne comme un régal, et Mumbai aura un joli mal de tête de sélection sur les mains si Rohit revient à la forme physique.

Kishan a maintenant réalisé deux demi-siècles invaincus dans le rôle d’ouvreur, le dernier d’entre eux étant une démolition complète des capitales de Delhi. Cela s’avère être l’IPL le plus prolifique à ce jour pour le jeune convoité et il a en moyenne près de 50 ans dans la campagne en cours.

CHRIS GAYLE – ROIS XI PUNJAB

Le Pendjab ruinera de ne pas rédiger Chris Gayle au XI de jeu plus tôt dans le tournoi. Le « boss de l’univers » a montré qu’il était toujours sérieux à l’âge de 41 ans en donnant aux espoirs de barrage de KXIP une nouvelle vie.

Alors que les hommes de KL Rahul ont finalement raté la coupe, Gayle ne peut être blâmé pour ses efforts pour amener l’équipe au-dessus de la ligne. Le rapide 51 du vétéran contre le KKR a gardé les rois XI dans la chasse et il a suivi avec un vaillant 99 contre le Rajasthan dans une cause perdante. Dans le processus, le Jamaïcain est également devenu le premier batteur de l’histoire du T20 à frapper 1000 six.

SURYAKUMAR YADAV – INDIENS MUMBAI

L’absence de Suryakumar Yadav dans les équipes indiennes en édition limitée récemment annoncées a été une énorme surprise et pour une bonne raison. Le batteur droitier a été la cheville ouvrière de l’ordre intermédiaire de Mumbai avec de solides performances tout au long de la saison et il semble être de retour en pleine forme après un bref plongeon.

Ses 79 magistrats ont aidé Mumbai à réussir une course poursuite contre RCB et ont donné à Virat Kohli un compte rendu de première main de ce que l’équipe indienne manquera lors de sa prochaine tournée en Australie. Non seulement Yadav a été cohérent avec ses retours, mais il a également maintenu un taux de grève de plus de 150 dans une saison où les grands noms ont eu du mal à monter la barre.

EOIN MORGAN – CHEVALIER KOLKATA

Pour une raison étrange, nous n’avions jamais vu le meilleur d’Eoin Morgan dans un maillot IPL dans les éditions précédentes, mais cela a changé avec ses projections aux EAU. Les performances du skipper anglais en position No5 pour Kolkata cette année ont été sous-estimées à coup sûr. Avec Andre Russell au milieu d’une campagne individuelle épouvantable, c’est Morgan qui a intensifié KKR en leur temps de besoin.

Le gaucher a en moyenne plus de 41 ans et a joué plusieurs camées cruciales dans l’ordre. Après avoir repris les rênes de l’équipe de Dinesh Karthik, Morgan a livré une manche de capitaine de 68 contre le Rajasthan pour aider KKR à mettre un pied dans les barrages.

SAM CURRAN – CHENNAI SUPER KINGS

Une bonne fin de saison donnera aux Super Kings de Chennai un sentiment d’espoir renouvelé pour l’édition 2021, et c’est le jeune Sam Curran qui est une grande raison de cet optimisme.

Même lorsque les choses allaient mal sur le terrain pour Chennai, le polyvalent anglais n’a jamais cessé de livrer avec la batte et la balle. C’est une IPL qui a renforcé la réputation de Curran en tant que talent polyvalent de boule blanche. Lors d’un match, il se débrouillait avec un demi-siècle de combat après un effondrement de premier ordre du CSK, et le match suivant, il réclamait trois guichets avec son bowling de couture.

Cent quatre-vingt-six courses et 13 guichets sont un beau retour pour un joueur sur lequel Chennai cherchera à construire son avenir.

RAVINDRA JADEJA – CHENNAI SUPER KINGS

Cela a été une saison amusante pour Ravindra Jadeja en ce qui concerne son bowling et sa rotation n’a fini par lui rapporter qu’un total de six guichets. Cependant, c’est avec la chauve-souris en main qui a vu la réputation de Jadeja s’envoler.

Alors que le MS Dhoni a eu du mal dans son rôle de finisseur habituel pour Chennai, Jadeja a intensifié sa capacité à dégager les cordes. Les 232 points du gaucher ont atteint un taux de frappe de plus de 170 et il a joué plusieurs œillères dans l’ordre.

Le dernier exemple de ses prouesses explosives au bâton est venu contre KKR, avec Jadeja claquant 31 sur seulement 10 livraisons pour arracher une victoire pour CSK.

RASHID KHAN – SUNRISERS HYDERABAD

Il ne fait plus de doute que Rashid Khan est le plus grand quilleur T20 du monde. L’as de l’Afghanistan a été tout simplement injouable à certains moments aux Emirats et s’est aidé à 18 guichets jusqu’à présent. Prendre des guichets prisés n’est qu’un aspect du bowling de Rashid, et c’est sa capacité à contenir les batteurs qui est la clé.

Le taux d’économie du fileur de poignet dans la campagne en cours n’est qu’une nuance sur cinq points et cette statistique témoigne de ses références de boule blanche. Son sort sensationnel de 3-7 contre les Capitals de Delhi est également le plus économique du tournoi jusqu’à présent.

YUZVENDRA CHAHAL – CHALLENGERS ROYAUX BANGALORE

Les performances de Royal Challengers Bangalore ont peut-être diminué dans la seconde moitié du tournoi, mais l’action de Yuzvendra Chahal continue d’augmenter. Le patineur expérimenté a tiré les ficelles avec le ballon et est sur le point de terminer une belle saison individuelle.

Vingt guichets jusqu’à présent ont été une récompense méritée pour un fileur qui n’a pas eu peur de donner de l’air au ballon aux EAU. Quatre autres scalps en feront la meilleure saison de Chahal à ce jour dans l’IPL et cela semble être une possibilité ferme avec RCB de passer à l’Eliminator.

JOFRA ARCHER – RAJASTHAN ROYALS

Bien que le meneur anglais ait signé de l’IPL avec la sortie du Rajasthan, il a toujours un cri fort pour finir en tant que quilleur du tournoi. Si quoi que ce soit, Archer a été laissé tomber par un mauvais casting de soutien dans le département de bowling des Royals.

Le speedster garantissait des guichets au sommet et dans les death over, ainsi qu’un excellent taux d’économie de seulement 6,55. C’était une joie à regarder quand il accélérait le rythme et qu’Archer avait rarement une journée de repos. La star anglaise a terminé la campagne avec 20 guichets à son nom, même si cela aurait pu être encore plus si le reste des quilleurs du Rajasthan avait remonté leurs chaussettes.

JASPRIT BUMRAH – INDIENS MUMBAI

Il y avait des points d’interrogation autour de Bumrah après ses performances médiocres en Nouvelle-Zélande plus tôt cette année, mais il ne fait aucun doute qu’il est maintenant revenu à son meilleur. Le pilier indien a de nouveau été le cœur de Mumbai et est maintenant en fusillade directe avec Kagiso Rabada pour le Purple Cap.

Il reste accroché à ses affichages sans nerfs dans les death over et a gonflé son total de guichet à 23 en seulement 13 apparitions. Inquiétant pour les adversaires de Mumbai en play-offs, Bumrah commence à culminer au bon moment. Ses deux dernières sorties pour les champions en titre ont donné trois guichets chacun et il pourrait y en avoir quelques autres dans les barrages à venir.

En savoir plus sur l’application Sport360