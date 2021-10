Demon Slayer saison 2 épisode 3 : Date et heure de sortie de l’anime en France

Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba est un anime d’action-aventure de fantasy sombre qui raconte l’histoire de la vengeance et de la découverte de soi. L’émission suit Tanjirou Kamado, un jeune adulte qui doit assumer la responsabilité de sa famille après la mort de son père. Sa famille appauvrie vit au sommet d’une montagne isolée, complètement coupée du monde extérieur. Un jour ordinaire où Tanjirou se rend au village local pour vendre du charbon de bois, il ne revient pas à l’heure et finit par se réfugier dans la maison d’un étranger, à l’insu des lourdes conséquences de sa décision. Lorsqu’il arrive chez lui le lendemain, le protagoniste retrouve les corps brutalement massacrés de ses proches tandis que Nezuko, sa sœur, qui est le seul membre vivant de la famille, a été transformée en démon.

Choqué par cet horrible incident, Tanjirou jure de venger la mort de sa mère et de ses frères et sœurs. Basé sur la série de mangas japonais de Koyoharu Gotouge, l’anime a été créé pour la première fois le 6 avril 2019. Betanews vous en dit plus sur la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 2 de Demon Slayer, les spoilers, où regarder en streaming, et plus encore.

Récap avant de regarder l’épisode 3

Dans l’épisode 2 intitulé Un sommeil profond, nous avons vu Flame Hashira reconnaître Tenjirou, mais il l’appelle le gamin du jour où il s’est rencontré chez son Maître. Tenjirou l’admet et présente Inosuke et Zenistu comme ses compagnons chasseurs de démons. Tenjirou porte la boîte sur son dos partout où il va, et Flame Hashira se demande ce qu’elle contient. Il lui révèle que sa soeur Nezuko s’y trouve. Mais Flame Hashira n’a aucune inquiétude puisque le Maître a reconnu la sœur de Tenjirou. Ils décident de s’asseoir ensemble alors que le train Mugen continue de rouler. Inosuke continue avec ses actes bizarres car il est témoin du train qui se déplace à grande vitesse.

Mais Inosuke croyait que les arbres et le bâtiment étaient ceux qui bougeaient au lieu du train. Zenitsu a remarqué qu’Inosuko pouvait briser le verre et l’a arrêté. C’était intéressant pour tout le monde à l’intérieur du train car Inosuke garde le train animé. De l’autre côté, Flame Hashira parle avec Tenjiour, lui posant quelques questions. Il apprend que les trois sont ici depuis qu’ils ont reçu des ordres de Kasugai Crow. Ils sont au courant des incidents qui se produisent à l’intérieur du train Mugen. Tenjirou révèle également qu’il a reçu l’ordre de rejoindre Flame Hashira.

Flame Hashira a accepté, et Tenjirou avait quelque chose à demander à Flame Hashira. Tenjirou veut savoir à propos de son père et s’il était un échec. Les deux hommes parlent aussi du passé. Flame Hashira admet qu’il ne sait rien de Hinokami Kagura. Mais il est étonnant que le père de Tenjirou ait utilisé la Danse de Kagura pendant la bataille. Flame Hashira parle également de l’histoire de la respiration de la flamme et du fait qu’à chaque époque, il y avait un épéiste de la flamme et de l’eau parmi les Hashira. L’art du démon de sang apparaît, et Hashira de flamme utilise la lame de flamme pour le combattre.

Mais revenons à ce qui nous intéresse, à quelle date et heure l’épisode 3 de la saison 2 de Demon Slayer sortira-t-il en France ?

Demon Slayer saison 2 épisode 3 : Date de sortie et heure précise

La date de sortie de l’épisode 3 de la saison 2 de Demon Slayer est le dimanche 24 octobre 2021. Demon Slayer Saison 2 épisode 3 sera disponible à 17h45. Ce sera la même chose chaque semaine, un nouvel épisode sera disponible chaque dimanche à 17h45. Cet épisode sera intitulé Should Have Been ou Hontō nara.

Où peut-on regarder la saison 2 de Demon Slayer en streaming ?

Vous pouvez regarder Demon Slayer saison 2 “Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc” sur Crunchyroll et Wakanim. Nous recommandons vraiment aux fans de regarder l’épisode 3 de Demon Slayer à partir de sources officielles pour soutenir les créateurs.

Combien d’épisodes la saison 2 de Demon Slayer “Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc” aura-t-elle ?

Il a été annoncé que l’anime « Kimetsu no Yaiba : Yuukaku-hen » comptera un total de 18 épisodes et sera diffusé à partir du 10 octobre 2021. Un nouvel épisode sortira chaque semaine le dimanche à 17h45.

Demon Slayer Saison 2 Épisode 3 Spoilers

Dans la saison 2, épisode 2, Tanjirou, accompagné de ses amis, commence son enquête dans le train Mugen lorsqu’ils rencontrent la Flame Hashira. Après s’être présentés, Rengoku discute de quelques points avec Tanjirou lorsque le protagoniste parle d’Hinokami Kagura, la danse du dieu du feu, et l’interroge sur la mystérieuse technique de respiration. Malheureusement, le Flame Hashira prétend qu’il n’en sait rien, mais en regardant sa passion, il propose de former le jeune Demon Slayer.

Lorsque le collecteur de billets leur demande leurs billets, Rengoku ressent soudain une présence démoniaque et se prépare à la confirmation quand soudain un énorme monstre se montre de nulle part. Mais il suffit au Flame Hashira d’un seul coup net de son épée pour tuer la bête, et en quelques minutes, il parvient à sauver un otage et à éliminer un autre démon. Alors que Tanjirou et ses amis sont occupés avec Rengoku, le collecteur de billets qui a accompli sa tâche implore quelques instants de sommeil paisible auprès d’Enmu, l’une des douze lunes démoniaques inférieures.

L’antagoniste a également sous son contrôle des enfants insomniaques. Pendant ce temps, Tanjirou, Rengoku, Zenitsu et Inosuke tombent soudainement dans un profond sommeil. Réalisant que le moment est venu, Enmu envoie les enfants impuissants infiltrer leurs rêves. En utilisant le Blood Demon Art, l’antagoniste prévoit de tuer les Demon Slayers en écrasant leur noyau spirituel.

Dans l’épisode 3, Tanjirou et les autres verront leurs désirs et leurs regrets les plus profonds se réaliser dans le monde des rêves. Pendant ce temps, les enfants chercheront leurs noyaux spirituels pour les tuer. Cependant, les Demon Slayers se révéleront finalement trop intelligents pour être trompés par le plan sournois d’Enmu et réussir à sortir de leur profond sommeil.

La saison 1 de Demon Slayer est également disponible en intégralité en streaming sur Wakanim.