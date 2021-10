PS5 : Top 10 des meilleurs accessoires pour la PlayStation 5

Que vous recherchiez une manette supplémentaire, un casque de jeu de qualité ou d’autres accessoires un peu plus éloignés, par exemple un disque dur externe (SSD) ou un skin personnalisé, nous avons trouvé tous les meilleurs accessoires PS5 pour vous.

La manette sans fil DualSense



La petite sœur de la DualShock 4 de la PlayStation 4 est une différence assez significative visuellement, mais une fois que vous aurez dépassé l’aspect visuel, vous verrez que la manette PS5 est très similaire en réalité.

Les principaux changements apportés sont le nouveau retour tactile amélioré et les gâchettes adaptatives qui détectent mieux les niveaux de pression, le bouton “Créer” pour capturer des captures d’écran et des vidéos, et un port USB-C pour la recharge.

S’agit-il de nouvelles fonctionnalités majeures ? Non, mais ce sont tout de même de grandes améliorations et, combinées au nouveau look, elles donnent à cette manette une sensation de fraîcheur par rapport aux manettes précédentes de Sony.

Vous pouvez acheter une manette PS5 Dualsense en 3 couleurs différentes via la boutique Playstation. La manette blanche est en promo sur Amazon à 62,99€ au lieu de 69,99€, la manette PS5 noire est actuellement à 67,76€ et la manette rouge Dualsense est à 74,22€

Une borne de recharge : la station de charge DualSense



En parlant de manette PS5, vous devrez les garder chargés. La station de charge officielle de Sony le fait tout en conservant le style général de la console et de la manette. Tout ce que vous avez à faire est de brancher cette station sur votre PlayStation 5, puis de mettre dessus jusqu’à deux manettes. Rien de plus dont vous pourriez avoir besoin d’une station de charge.

C’est à mon sens un accessoire indispensable que vous pouvez vous procurer ici.

Une télécommande multimédia: Sony PS5 Media Remote



Avec le nombre d’applications de streaming disponibles sur les consoles modernes (ou si vous utilisez la PS5 comme lecteur Blu-Ray), il est tout à fait logique d’avoir une télécommande dédiée à la navigation, c’est exactement pourquoi la télécommande multimédia PlayStation 5 de Sony est indispensable. ont. Cette télécommande simple possède tous les boutons que vous attendez d’une télécommande d’appareil de streaming standard, ainsi que des touches de raccourci pour plusieurs applications de streaming comme Netflix, Spotify, YouTube et Disney+. La seule chose dont vous devez vraiment être conscient, c’est qu’il fonctionne avec des piles AA, vous devrez donc en garder en stock.

La télécommande multimédia PS5 est vendue généralement 29,99€.

Un casque de jeu : SteelSeries Arctis 7P sans fil



La communication vocale est un élément essentiel de la plupart des jeux en ligne, et ce casque sans fil de SteelSeries est idéal pour cela. La construction est confortable et utilise des matériaux respirants, les couleurs correspondent parfaitement à la console et elle a une autonomie de 24 heures, donc une batterie à plat devrait rarement être un problème. Vous pouvez mélanger le son du jeu ou l’audio du chat vocal à la volée avec le cadran de l’écouteur gauche, et le microphone sonne parfaitement pour un casque sans fil.

Le dongle USB-C peut également être utilisé avec d’autres appareils compatibles, ce casque n’a donc pas besoin d’être en permanence sur la PlayStation 5.

N’hésitez plus et achetez le casque SteelSeries Arctis 7P sans fil .

Un casque immersif : Sony Pulse 3D



Le multijoueur en ligne n’est pas le seul scénario dans lequel vous voudrez utiliser un casque. Si vous recherchez quelque chose de plus destiné aux jeux solo, le casque Pulse 3D est un excellent choix. Directement de Sony, ces écouteurs sont conçus avec l’audio 3D de la PS5 à l’esprit, et ils vous plongent vraiment dans la grande aventure à laquelle vous jouez. Il comprend également deux microphones antibruit, mais il n’est pas aussi bon pour les communications vocales multijoueurs que les autres casques.

Le casque supra-auriculaire est bien sûr sans fil et sa batterie rechargeable dure jusqu’à 12 heures avec une seule charge. Il est disponible en blanc ou en noir minuit.

Si vous cherchez un casque conçu pour l’audio 3D de la PS5 et qui correspond à son style, c’est celui qu’il vous faut. Alors, pour une immersion totale dans vos jeux vidéo préférés, laissez-vous tenter par le casque micro sans fil Pulse 3D.

Une caméra : caméra HD Sony PS5

Lorsque vous enregistrez un extrait d’un jeu, ne serait-il pas également amélioré en voyant votre réaction ? Avec cet appareil photo de Sony, c’est exactement ce que vous pourrez créer. En fin de compte, il ne s’agit que d’un appareil photo 1080p au look cool, mais il possède quelques fonctionnalités intéressantes. Le support intégré est conçu pour être placé au-dessus d’un téléviseur; il a même la suppression de l’arrière-plan avec ou sans écran vert (mais avoir un écran vert rendra l’effet plus convaincant). Il est lié au bouton Créer de DualSense. Lorsque vous appuyez sur le bouton Créer pour enregistrer un clip, vous pouvez également le configurer pour activer la caméra.

Vous pouvez acheter votre caméra HD pour PS5 et la recevoir demain pour enregistrer vos exploits.

Stockage supplémentaire : le SSD WD_BLACK

Si vous possédez la PlayStation 5 digitale, vous aurez éventuellement besoin de plus de stockage. Le plus délicat est que la vitesse de stockage est devenue essentielle pour la PS5, car elle utilise des disques de stockage NVMe avancés pour effectuer toutes sortes de magie de chargement dans les jeux. Heureusement, un lecteur externe peut toujours être utile pour un stockage supplémentaire, même s’il ne sera pas aussi rapide.

Ce SSD enfichable de Western Digital fait toujours du bon travail, cependant, avec des vitesses de rapport allant jusqu’à 2 000 Mo/s, il peut stocker des données telles que des vidéos et conserver des jeux moins intensifs. Les 825 Go de stockage de la console peuvent être utilisés assez rapidement par les grands jeux modernes, donc l’avoir comme lecteur supplémentaire est une bonne idée. Vous pouvez choisir de l’obtenir avec n’importe où de 500 Go à 4 To, il y a donc beaucoup de place pour l’extension. Alternativement, vous pouvez vous procurer un disque dur externe standard si vous recherchez simplement un stockage brut et que des performances plus lentes ne vous dérangent pas, ce sera moins cher.

Le SSD WD Black 1 To vendu par Western Digital est dispo et livrable en 24h.

Un meilleur stockage : Samsung 980 Pro 1To

Bien que les disques externes soient excellents et tout, ils ne suivront pas le stockage interne de la PS5. Heureusement, vous pouvez également le remplacer ou le mettre à niveau maintenant. Grâce à une mise à jour du firmware assez récente, vous pouvez enfin installer des disques M.2 tiers à l’intérieur de la PS5, bien qu’avec certaines exigences particulières. Nous ne reviendrons pas sur tout cela ici, car il existe déjà un lecteur testé pour une compatibilité optimale avec la PS5, offrant jusqu’à 2 To de stockage et répondant à toutes les exigences de Sony : le Samsung 980 Pro.

Non seulement ce lecteur peut offrir plus de stockage que les 825 Go fournis avec la PS5, mais il a également été prouvé qu’il fonctionnait plus rapidement que le lecteur par défaut de la PS5. Cela signifie qu’il s’agit d’une mise à niveau du stockage, et une légère augmentation des performances en un seul. L’installation du lecteur peut être un peu délicate, mais Sony fournit des instructions sur la façon de procéder. Si vous envisagez de le faire, sachez simplement que vous aurez également besoin d’un dissipateur thermique pour aider à refroidir le lecteur.

N’attendez plus et choisissez le SSD Samsung 980 Pro pour un stockage NVMe ultra-rapide pour étendre et améliorer la capacité de stockage de votre PS5.

Personnalisez tout avec les skins pour PS5

Qui n’aime pas personnaliser sa console ? Quand il s’agit d’en ajouter à vos appareils, peu de choses sont plus simples et plus efficaces que les skins adhésifs. Plusieurs marques vous propose une large sélection de couleurs et de matériaux différents. Vous pouvez même faire des choix différents pour chaque côté de la console. Vous pouvez trouver des skins disponibles pour les versions standard et digital de la PlayStation 5 aux côtés des manettes DualSense.

En plus de cela, dbrand a également récemment commencé à vendre les Darkplates 2.0 « assez distinctes sur le plan juridique pour ne plus être poursuivies en justice ». Ce sont des plaques physiques qui peuvent remplacer les blanches avec lesquelles la PS5 est livrée pour un nouveau style tout en offrant une meilleure ventilation et un éclairage RVB.

Trouver un skin pour personnaliser sa PS5 permet de faire comme les autres mais différemment !

Pour les courses effrénées : Logitech G923

L’un des premiers jeux annoncés pour la PlayStation 5 était Gran Turismo 7, le simulateur de conduite réaliste de Sony. Et avec un jeu comme celui-ci disponible, il est logique qu’un excellent volant soit également disponible pour la console. Le G923 est doté d’une qualité de fabrication supérieure, d’un retour de force intense, d’un levier de vitesses dédié à six vitesses et d’un jeu de pédales. Il sera un peu difficile de trouver un bon endroit pour l’installer, mais pour les fans de course inconditionnels, l’immersion supplémentaire de ce contrôleur en vaudra sans aucun doute la peine.

Pour une immersion totale en mode course, n’hésitez pas à acheter le volant de course et pédales Logitech G923.

Et si vous n’avez pas encore réussi à trouver de PS5, lisez notre article pour vous aider à trouver une PS5 en stock.