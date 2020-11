Découvrez les synchronisations 0-100 et 0-200 km / h de la Skoda Octavia RS 245

Voici une vidéo où vous pouvez voir la Skoda Octavia RS 245 sprint jusqu’à 200 km / h sur une piste vide. Découvrez combien de temps cela prend-il pour cela!

Skoda Octavia RS 245 est venu dans seulement 200 unités réservées à l’Inde cette année. Jusqu’au mois de mai, il était complet, mais en raison des situations COVID-19, de nombreuses réservations ont été annulées. Donc, pour ceux qui sont toujours intéressés par l’achat de la RS, regardez cette vidéo où vous pouvez la voir sprinter de 0 à 200 km / h sans effort.

La Skoda Octavia RS 245 reçoit un moteur TSI turbo de 2,0 litres plus puissant que la version 2017. L’assistance au lancement a été activée, le mode VRS (Sport) activé et la boîte de vitesses DSG réglée sur le passage automatique des vitesses. Vous pouvez voir le long patinage des roues à mesure qu’il gagne rapidement en vitesse. Très rapidement, on peut le voir atteindre des vitesses à trois chiffres.

La RS 245 est capable d’atteindre 0 à 60 km / h en seulement 3,61 secondes. Le sprint 0-100 est réalisé en 6,47 secondes et le 0-200 km / h se fait en 22,54 secondes. Le conducteur utilise des palettes de changement de vitesse pour aider à gagner de la vitesse car le moteur tourne facilement jusqu’à 6500-7000 tr / min. En seulement 5ème vitesse, on peut le voir atteindre la vitesse de 200 km / h.

La vitesse de pointe de la RS 245 est limitée électroniquement jusqu’à 250 km / h. Son moteur TSI est capable de produire 245 ch et 370 Nm de couple de pointe, associé à un DSG à 7 rapports. La suspension et le châssis ont été spécialement conçus pour produire plus de performances sur la RS 245. Il est également doté de freins de performance avec des étriers rouges.

Les autres caractéristiques notables incluent les phares à LED, les feux arrière, les antibrouillards, les feux de jour (DRL), les embouts d’échappement en acier, le becquet de coffre, les sièges sport en Alcantara, un volant à fond plat, le système Virtual Cockpit de Skoda, neuf airbags, une direction à fond plat roue et système d’infodivertissement à écran tactile de 7 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay, climatisation à deux zones et sièges électriques réglables en 12 directions.