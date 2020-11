La Juventus tenue par le modeste Bénévent après le repos de Ronaldo – Football

La Juventus, titulaire du titre de Serie A, a été tenue à un match nul 1-1 contre l’équipe promue de Benevento samedi, son cinquième match nul en neuf matches de championnat cette saison, après avoir mis au repos son attaquant talismanique Cristiano Ronaldo. Alvaro Morata a donné une avance à la Juventus à la 21e minute, mais a été expulsé alors que les esprits montaient à la fin d’une seconde mi-temps désagréable. Gaetano Letizia a réussi l’égalisation de Bénévent dans le temps d’arrêt de la première mi-temps.

La performance de la Juve a soulevé plus de questions sur la dépendance de l’équipe à Ronaldo, 35 ans, qui est leur meilleur buteur en Serie A avec huit buts alors qu’il n’a disputé que cinq matches. Bien qu’ils soient toujours invaincus en Serie A, la Juve n’a pas encore remporté de match de championnat cette saison sans Ronaldo et leurs performances ont été laborieuses.

Les Turinois sont cinquièmes avec 17 points, trois derrière le leader du Milan AC qui est à domicile face à la Fiorentina dimanche. Benevento est au milieu de la table avec 10 points. Les anciens coéquipiers de l’Italie et de l’AC Milan, Filippo Inzaghi et Andrea Pirlo, respectivement entraîneurs de Benevento et de la Juventus, se sont affrontés sur la ligne de touche pour la première fois.

Comme pour tous les autres matches de Serie A ce week-end, il y a eu une minute de silence pour Diego Maradona, décédé mercredi à 60 ans, et le jeu a été arrêté pour un hommage au grand argentin à la dixième minute. Federico Chiesa a inscrit le but de la Juve avec une majestueuse passe croisée pour libérer Morata et l’Espagnol a glissé au-delà de sa marque et a marqué avec un tir oblique qui est parti du poteau.

Paulo Dybala aurait dû ajouter une seconde mais a reculé son tir avant que Benevento n’attrape son égaliseur surprise trois minutes après le temps d’arrêt de la première mi-temps. Le gardien de la Juventus Wojciech Szczesny a effectué un arrêt brillant pour refuser Pasquale Schiattarella, mais le corner qui en a résulté a été mal dégagé par Arthur et le ballon est tombé parfaitement pour Letizia de rifler dans le filet.

La Juventus avait plus de possession en seconde période mais n’en a pas fait grand-chose, tandis que Bénévent avait l’air dangereux quand ils ont fait irruption. Benevento avait six joueurs réservés et la Juventus un en seconde période avant que Morata ne perde son sang-froid et soit limogé.