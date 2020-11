Deal: Achetez le Samsung Galaxy A51 5G pour 150 $ de réduction

Les téléphones de milieu de gamme sont tout le battage médiatique cette année. Ceux-ci ont tendance à offrir de bonnes performances occasionnelles et des prix plus bas dans une année où il est plus difficile pour beaucoup d’entre nous de dépenser 1000 $ sur un téléphone. Une bonne option budgétaire est le Samsung Galaxy A51 5G, et si vous souhaitez économiser encore plus d’argent, vous pouvez l’obtenir avec une réduction de 150 $ grâce à l’engouement actuel pour les offres.

Nous ne pouvons pas vous dire que c’est un téléphone incroyable, car nous nous sommes plaints de ses performances dans notre examen complet du Galaxy A51, mais à 349,99 $, c’est certainement une offre beaucoup plus alléchante. Et même avec ses quelques inconvénients, il possède certaines fonctionnalités que beaucoup d’entre vous adoreront.

Ce combiné arbore un superbe écran OLED de 6,5 pouces, une grande batterie de 4000 mAh et le langage de conception exceptionnel pour lequel Samsung est connu. Bien sûr, la connectivité 5G est également un plus.

Plus: Qu’est-ce que la 5G et à quoi peut-on s’attendre?

Si vous n’êtes pas convaincu, vous pouvez toujours consulter notre liste des meilleurs téléphones à petit budget. Nous recommandons généralement le Google Pixel 4a et l’iPhone SE pour les téléphones moins chers, mais il est vrai qu’ils ne répondent pas aux besoins de tout le monde. Vous feriez peut-être mieux de prendre cette offre Samsung Galaxy A51 5G si vous vous souciez de la connectivité et du design 5G.

349 $ .99 Samsung Galaxy A51 5G sauvegarder 150 $ .00

