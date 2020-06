Dead to Me Saison 2 Premiere Recap: Avez-vous vu cette torsion venir?

HISTOIRES CONNEXES

Le message suivant contient des spoilers majeurs pour Mort pour moiPremière de la saison 2, ainsi que la première scène de l’épisode 2. Procédez avec prudence!

Un énorme secret a presque détruit Jen et Judy Mort pour moi amitié au printemps dernier… et ce sera une différent énorme secret qui rassemble les femmes.

Vendredi, la comédie Netflix est revenue pour la saison 2, apportant de nouveaux rebondissements, de nouveaux visages et, plus important encore, plus Faits de la vie frénésie. Avant de nous dire ce que vous avez pensé de la première, décomposons ce qui s’est passé dans « You Know What You Did »:

L’épisode reprend le matin après la mort inattendue de Steve, et Jen et Judy ont l’air nauséeux alors qu’ils essaient de faire comme si tout était normal. (Quand les fils de Jen demandent astucieusement pourquoi la piscine est soudainement couverte, Jen et Judy mentent qu’un chien y est mort la veille … et bon, ils n’ont techniquement pas tort!) Mais même si les femmes ont passé toute la nuit ensemble, essayant de cacher le meurtre de Steve, Jen ne pense pas que cette expérience de liaison les rend à nouveau amis. Elle veut simplement que Judy confirme qu’elle ne respirera jamais un mot de ce qui est arrivé à Steve – et quand Judy fait cela, Jen rompt avec elle pour de bon.

Judy, cependant, n’a nulle part où aller. Elle essaie de verrouiller un logement dans le centre de vie assistée où elle travaille, mais la chambre laissée vacante par son défunt ami Abe n’est plus disponible. Il appartient maintenant à un nouveau locataire nommé Flo, qui est déposé à l’établissement par sa fille, Michelle (joué par Parcs et loisirs’S Natalie Morales). Flo n’est pas très agréable à Judy à son arrivée, mais Michelle, heureusement, est plus chaude; elle retourne même une boîte à cigares à Judy qu’elle a trouvé suspecte dans le sommier tapissier du vieux lit d’Abe. Surpris de soulagement, Judy ouvre la boîte pour trouver de la marijuana, un dessin d’Abe qu’elle a fait de son vivant et, surtout, les clés de la voiture d’Abe. «Merci, Abe», rayonne Judy après être montée dans le véhicule, serrant le volant pendant que le moteur tourne.

Pendant ce temps, Jen essaie d’effacer toute preuve de ce qui est arrivé à Steve la nuit précédente: elle nettoie vigoureusement le sol à côté de la piscine, démonte son système de caméras de sécurité, ment à sa voisine Karen qu’elle avait des relations sexuelles avec Steve et ne se disputait pas avec lui, yadda yadda yadda. Mais Jen est stupéfaite d’apprendre que Karen a une caméra de rue attachée à sa maison, qui offre des images de sécurité cristallines de tout le bloc – et quand Jen jette un coup d’œil aux images de la nuit précédente, feignant l’intérêt pour le système lui-même, elle est horrifiée de voir l’image de Steve arriver chez Jen, suivie de Judy monter dans la voiture de Steve plus tard dans la soirée et partir en voiture. (Encore pire? Karen n’efface jamais aucune de ces images. Elle garde tout dans le nuage!)

Et comme Karen ne peut tout simplement pas aider à fouiller dans les affaires des autres, elle enlève la couverture de la piscine de Jen lorsqu’elle entend un bruit étrange venant de dessous. Jen ne peut pas l’arrêter assez rapidement, mais quand Karen enlève la couverture, elle ne trouve pas le corps de Steve ou du sang dans la piscine: c’est juste cette figurine d’oiseau en bois que Judy avait donnée à Henry lors de la finale de la saison dernière.

Plus tard dans la soirée, Jen invite Judy à rester chez elle, après avoir appris que Judy prévoit de dormir dans sa voiture autrement. Pendant qu’ils regardent Faits de la vie ensemble, Judy pleure sur la mort de Steve, faisant remarquer qu’elle ne peut pas imaginer sa vie sans lui maintenant qu’il est parti. Cependant, elle ne blâme pas Jen pour ce qui s’est passé: Jen lui avait dit que Steve essayait de l’étrangler la nuit précédente, et elle l’avait tué par légitime défense, ce qui est une explication que Judy achète facilement.

Mais, comme nous l’apprenons par flash-back, l’histoire de Jen n’est pas vraie. Quand elle avait demandé à Steve de quitter sa cour ce soir-là, Steve avait insisté: « Je ne vais nulle part jusqu’à ce que vous me disiez où est la f — k Judy. » C’est à ce moment-là qu’elle a pointé le pistolet sur lui… mais ensuite elle l’a baissé quelques instants plus tard sans l’utiliser, demandant à nouveau à Steve de partir. Au lieu de cela, Steve a commencé à narguer Jen à propos de sa vie – «Pauvre petite veuve, toute seule, mari trompeur. Mon garçon, il était misérable, n’est-ce pas? » – et juste au moment où il a décidé de quitter la maison de Jen après tout, elle a cassé, sortant cette figurine d’oiseau en bois de sa poche de peignoir et lui donnant un coup de massue sur la tête. (Alors que Judy sanglote de la mort de Steve de nos jours, Jen semble comme si elle allait lui dire la vérité … puis décider contre.)

Le lendemain matin, peut-être entraînée par une nouvelle vague de culpabilité, Jen propose de laisser Judy rester avec elle, au moins jusqu’à ce que Judy se remette sur pied. Mais leur agréable matinée est interrompue par un coup à la porte, qu’ils ouvrent pour trouver… Steve?!?

ÉPISODE 2 SPOILERS À VENIR! Si, comme nous, vous venez eu pour savoir comment James Marsden pourrait être de retour dans la série, vous avez peut-être sauté directement dans l’épisode 2 … qui a révélé que Steve a un frère jumeau « semi-identique » nommé Ben, et c’est l’homme à la porte de Jen. Il n’apporte pas de bonnes nouvelles, cependant: la mère de Steve et Ben a commencé à s’inquiéter du sort de Steve, et depuis que le FBI est aussi sur la queue de Steve, Ben demande à Jen et Judy s’ils ont une idée de l’endroit où il se trouve. (Gorgée.)

