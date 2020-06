La matrice est un ensemble par excellence de films de science-fiction. La franchise a en fait été les pionniers de certaines innovations révolutionnaires dans la cinématographie et les effets visuels. Cette science-fiction a obtenu son nom et sa renommée en 1999 lorsque le premier film de la franchise est sorti.

En fait, The Matrix a rehaussé la carrière des frères et sœurs réalisateurs et écrivains, les Wachowski. Elles ont leur propre parcours de luttes en tant que femmes transgenres. Lily Wachowski explique enfin comment sa sexualité a façonné la popularité de The Matrix et pourquoi la franchise est si importante pour les personnes trans dans le monde entier.

Le directeur de Matrix répond: «Pourquoi la franchise est-elle si importante pour la communauté transgenre?»

Les frères et sœurs ont réalisé trois films de la franchise, puis ils ont révélé leur identité en tant que femmes trans. Il y avait beaucoup de rumeurs et de questions sur les frères et sœurs et plus tard, Lily a révélé sa sexualité en 2016.

La réalisatrice, Wachowski n’est plus attachée à la franchise mais elle aime parler de la franchise The Matrix. Eh bien, le principal point à discuter est de savoir combien cette franchise signifie pour toute la communauté trans depuis la sortie du premier film.

Elle a dit qu’elle est un exemple vivant de vieillir en tant que femme trans, il n’y a aucune honte à cela. En fait, les personnes trans peuvent voir ces films à travers l’objectif de la sienne et leur propre sexualité. Elle ajoute plus tard que ces personnes peuvent facilement raconter et remarquer ces films comme un exploit pour révéler mon propre voyage.

Elle sent qu’elle est trop reconnaissante d’avoir au moins pu donner l’exemple au monde entier. Votre sexualité ne définit jamais vos limites. En fait, rien dans ce monde ne pourrait définir vos limites.

La connexion trans avec la franchise

Le contenu et les sujets des films The Matrix sont sans aucun doute, dépeignant une touche de la vie de Wachowki et de sa lutte pour sa véritable identité. Cette vraie touche ou nous pouvons dire le vrai sens des sentiments a rendu le film de science-fiction très pertinent pour la communauté trans. Le film est totalement de science-fiction mais sans aucun doute, il se connecte à la communauté trans à un niveau différent. La franchise Matrix a bien plus que des coups de feu et une action incroyable. Il dépeint un grand sens du symbolisme et d’autres choses significatives plus profondes.

Lily décrit que ce film est le résultat d’une colère intense avec la rage du capitalisme et de la structure d’entreprise. Ce film tire son essence du sentiment et de la rage dus aux formes d’oppression. Tout en parlant d’oppression, Lily a dit qu’elle l’avait fait pendant toute sa vie. Elle a toujours gardé son identité dans le placard pour que personne ne puisse la juger. C’est ce que toute la communauté trans traverse pendant toute sa vie.

De tels sentiments et émotions enchevêtrés ont créé un cinéma vraiment grand sous les formes de l’histoire, de la représentation, de la cinématographie et de toutes les autres catégories. Maintenant, les frères et sœurs peuvent vivre leur vérité, ils n’ont plus à se cacher dans les placards.

Eh bien, il semble que les Wachowskis ne soient plus la partie du prochain film Matrix, mais on se souviendra de leur travail dans la trilogie originale. Le film à venir devrait sortir en salles en mai 2021. Vous pouvez facilement diffuser la trilogie originale sur Netflix.