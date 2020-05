Dead to Me saison 2 Date de sortie, [CAST], Tracé, histoire et autres détails

– Publicité –



La saison 2 de Dead to Me arrive sur Netflix en mai 2020 le 8 mai 2020. Si vous recherchez les dernières nouvelles de la série, telles que ce à quoi s’attendre de l’année 2, si elle est publiée et plus encore, voici tout ce que vous voulez apprendre sur la prochaine saison prochaine.

L’humour vient à Netflix pour s’asseoir avec Grace et Frankie, Dear White People, Friends of College et She’s Gotta Have It. C’est un humour de gérer le désespoir, à propos de deux filles qui ont récemment perdu leurs procédures et leurs maris.

Si vous avez vu le spectacle, vous savez qu’il faut beaucoup de rebondissements et de fonctions de rebondissements en cours de route, y compris quelques-uns des meilleurs cliffhangers que nous avons vus jusqu’à présent.

La saison 1 pour moi a été annoncée en avril 2018 et est arrivée sur Netflix.

Dead to Me – Renouvellement de la saison 2

Renouvellement officiel permanent: Renouvelé (Dernière mise à jour: 04/06/2019)

Après avoir récemment mis Netflix en conserve parmi ses émissions de comédie les plus populaires, Santa Clarita Diet a craint pour plusieurs amoureux de l’avenir de Dead. Mettez ces soucis au repos car nous pouvons confirmer que Netflix a vraiment renouvelé Dead to Me pour une saison différente.

Cela n’est pas surprenant compte tenu de la popularité de l’émission en si peu de temps parmi les critiques et les fans. En fait, la série était si populaire que 30 millions de personnes l’ont vue dès le premier mois. De plus, le spectacle est déjà un aimant à récompenses avec une nomination aux Emmy en prime time à son actif.

L’écriture de la deuxième saison de Dead to Me a commencé peu après le renouvellement de la série. Ce n’est qu’en septembre 2019 que nous avons appris la lecture de cette première table pour la saison deux. Le tournage aurait également commencé en septembre.

On y va encore une fois pic.twitter.com/UK1WRoS4Od – christina applegate (@ 1capplegate) 14 septembre 2019

Choses à attendre de la saison 2 de Dead

Depuis que Bustle raconte, il y a beaucoup de rebondissements tout au long de la première fois, en particulier avec la personnalité de Judy qui se retourne constamment.

Malgré cela, la saison 1 a enveloppé son propre récit. Comme l’a dit un Redditor, il pourrait se concentrer davantage sur « Rédemption et essayer de faire amende honorable avec une personne que vous avez fait du tort ».

Un Reddit avait même une théorie sur la façon dont la série est liée à Great Gatsby.

Combien d’épisodes y aura-t-il dans la saison 2 de Dead to Me?

Selon la saison 1, il y aura à nouveau 10 épisodes dans la saison 2.

Date de sortie de Dead to Me Saison 2

Comme prévu, Dead to Me saison 2 arrive sur Netflix au printemps 2020.

Netflix a soutenu le 10 avril 2020 que la saison 2 de Dead to Me arriverait sur Netflix le 8 mai 2020.

Netflix a également publié un énorme lot de nouvelles photos de production au cours de la nouvelle saison, ce qui suggère que les autorités sont à la traîne de cette paire, mais leur relation est également plus puissante que jamais.

Autres nouvelles de Dead to Me Season 2

L’une des toutes premières annonces de casting pour l’année 2 est arrivée en octobre 2019, car Natalie Morales, récemment apparue lors de la dernière période de Santa Clarita Diet, avait rejoint le casting.

Début novembre 2019, TMZ a pris un premier aperçu du film qui confirme que James Marsden, qui joue l’ex-fiancé de son meilleur ami, sera de retour dans la saison deux.

Christina Applegate, James Marsden Film Nouvelle saison de ‘Dead to Me’ https://t.co/jMmxWKxdfB – TMZ (@ TMZ) 6 novembre 2019

En novembre 2019, nous avons reçu la note que Michole Briana White avait rejoint le cas qui jouera le rôle de Teri en l’an 2. Ses précédents crédits incluent Encino Man et Volcano

Toujours en novembre, nous avons entendu parler de quelques réalisateurs qui viendront réaliser la saison 2. Elizabeth Allen Rosenbaum dirigera les épisodes 5 et 6, ses crédits incluent Women Empire et Kill.

L’épisode 9 est défini comme dirigé par Silver Tree, un fabricant de Shameless for Showtime et qui travaille sur Netflix Atypical.

En décembre 2019, il avait été annoncé que Jere Burns, apparu dans Breaking Bad et plus récemment lors de son propre passage dans Angie Tribeca et Justified, rejoindra probablement le casting de la saison 2 et jouera le rôle de Howard Hastings.

