Stargirl Teaser trouve le roi dragon croyant en sa société d’injustice

La prochaine action en direct de CW et DC Universe Stargirl est à moins de deux semaines de la vedette (le 18 mai sur le service de streaming, le lendemain sur le réseau), lorsque Brec BassingerCourtney Whitmore est confrontée à un destin qu’elle est plus que disposée à embrasser. La seule chose qu’elle demande? Peut-être un peu de temps pour apprendre les cordes, mais il ne semble pas que cela va se produire. Courtney devra apprendre sur le tas si elle veut inspirer la prochaine génération de justice. Rejoindre le beau-père / coéquipier Pat Dugan (Luke Wilson) aka gros muscle robot S.T.R.I.P.E. pour aider Courtney à apprendre les cordes est une nouvelle « Justice Society of America » ​​avec une liste qui comprend Anjelika WashingtonBeth’s Chapel aka Doctor Mid-Nite; Yvette Monrealde Yolanda Montez alias Wildcat; et Cameron GellmanC’est Rick Tyler alias Hourman.

Bien sûr, quel genre de série de super-héros serait Stargirl s’il n’y avait pas une équipe de super-méchants égale mais opposée attendant de faire à cette génération de héros ce qu’elle a fait à la JSA? Dans le teaser suivant, les téléspectateurs rencontrent l’Injustice Society of America, les méchants qui ont appris du passé et ont l’intention de le répéter: Henry King aka Brainwave (Christopher James Baker); Paula Brooks alias Tigress (Joy Osmanski); Lawrence « Crusher » Crock alias Sportsmaster (Neil Hopkins); Dr. Ito aka Dragon King (Nelson Lee); et Jordan Mahkent alias Icicle (Neil Jackson).

Voici notre regard sur qui d’autre rejoint Stargirl

DC Universe et The CW’s Stargirl premières le 18 et 19 mai, respectivement. La série live-action met également en vedette Amy Smart (Barbara Whitmore), Joel McHale (Sylvester Pemberton alias Starman), Lou Ferrigno Jr. (Rex Tyler alias Hourman), Brian Stapf (Ted Grant alias Wildcat). Les rejoindre cette saison sont Henry Thomas (Dr Charles McNider alias Dr Mid-Nite), Meg DeLacy (La fille de Cindy aka Dragon King), et Trae Romano (Beau-frère de Courtney). Jake Austin Walker (Rectifier), Hina Khan (Frapper le sol), et nouveau venu Hunter Sansone sont également à bord. Geoff Johns (Flèche, Batwoman, Le Flash, Titans) exécutif produit avec Melissa Carter (Reine sucre), qui sert de co-showrunner, ainsi que Greg Berlanti et Sarah Schechter. Basé sur les personnages de DC créés par Johns, Stargirl est produit par Berlanti Productions et Mad Ghost Productions en association avec Warner Bros. Television.

