DCEU-Justice League Snyder’s Cut : Avec le thème de Man Of Steel d’Hans Zimmer

Les fans ont enfin la chance de voir la vision que Zack Snyder a voulu donner de Justice League, WB permettant au réalisateur de revenir en arrière et de faire du film le montage qu’il souhaitait voir avant de s’éloigner.

L’un des changements viendra avec la musique du film, puisque Junkie XL sera le compositeur du film à la place de Danny Elfman qui a composé la musique de la version de Joss Whedon.Cela a été confirmé lors d’un questions-réponses avec les fans (via Coming Soon), où quelqu’un a demandé à Snyder : « On a la partition de Junkie XL pour Justice League ? Snyder a répondu par l’affirmative : « F#$k yes ! »

Retour du thème musical de Man of Steel pour le #JusticeLeague de Zack Snyder #SnyderCuthttps://t.co/8eF1NGYW7N — CinéSéries.com (@cineseriescom) July 9, 2020

On a également demandé à Snyder si le thème au piano de Hans Zimmer pour Man of Steel serait intégré au film et le réalisateur l’a également confirmé : « Bien sûr, y en a-t-il un autre ? »

La musique, une pièce aussi importante que les acteurs

La musique a un pouvoir énorme pour changer la façon dont un film est perçu, il sera donc intéressant de voir comment ces changements transforment la Justice League. Il faut espérer que ce ne sera qu’un élément qui donnera une nouvelle vie au film.

Did they think Zack was going to use Danny Elfman’s score?? 😆 https://t.co/TewylYpDe1 — Jack Jensen (@JackEJensen) July 8, 2020

