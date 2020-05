DC lance la nouvelle série DCEASED «Digital First» surprise; Aucun plan d’impression annoncé

Crédit: DC



Disponible immédiatement sur les plateformes numériques, mardi matin DC a annoncé le lancement de la DCeased: L’espoir au bout du monde. Une série limitée de 14 chapitres de l’écrivain Tom Taylor se déroulant dans le laps de temps DCeased # 5 (avant la chute de la Terre), la série mène au lancement de DCeasedSuite de, DCeased: Dead Planet.

« DCeased: L’espoir au bout du monde va étendre l’histoire de la guerre anti-vie, avec Superman et Wonder Woman, Martian Manhunter, Stephanie Brown, Wally West, Jimmy Olsen, et plus encore « , lit la description officielle de DC.

Et tandis que les éditions imprimées de Dead Planet # 1 arrivera dans les librairies de bandes dessinées le 30 juin avec sa sortie numérique, L’espoir au bout du monde semble être exclusif aux plateformes numériques pour l’instant. L’éditeur n’a pas indiqué quand ni même si la série sera disponible en version imprimée dans son annonce.

Newsarama a spéculé que DC pourrait faire une percée significative dans un premier contenu numérique plus vrai à la suite de son annonce du nouveau programme quotidien « robuste » le mois dernier. Depuis lors, le programme a été peuplé de quelques séries originales comme Batman: les aventures continuent ainsi que de nouvelles réimpressions numériques des histoires du programme « Giants » de DC.

« En ajoutant DCeased: L’espoir au bout du monde grâce au programme de publication numérique robuste de DC, les lecteurs de bandes dessinées auront encore plus de contenu et un accès immédiat à des histoires qui n’ont jamais été disponibles sur les plateformes numériques « , a annoncé l’éditeur, peut-être encore une fois en mettant la main sur plus de titres à venir.

La série sera illustrée par Dustin Nguyen, Renato Guedes, Carmine Di Giandomenico et Marco Failla, avec la pochette de Ben Oliver, Francesco Mattina et Yasmine Putri.

«Il y avait un point dans DCeased où nous devions prendre la décision de sauter des semaines de pertes et de triomphes et d’héroïsme ou notre première mini-série ne serait pas exactement une mini-série », a expliqué Taylor dans l’annonce. «Mais nous savions que nous avions une histoire plus vaste à raconter, alors nous avons semé des intrigues sur lesquelles nous pourrions nous étendre et avons délibérément laissé de grands personnages sur la table pour l’avenir. Cet avenir est ici. «

Dans L’espoir au bout du monde, l’équation anti-vie a infecté plus d’un milliard de personnes sur Terre. « Les héros et les méchants sont tombés. Immédiatement après la destruction de Metropolis, Superman et Wonder Woman sont les fers de lance d’un effort pour endiguer la vague d’infection, préserver et protéger les survivants et planifier la suite. A l’heure la plus sombre de la Terre, les héros apporteront espérons! La guerre pour la Terre ne fait que commencer! «

« Avec L’espoir au bout du monde, nous arrivons enfin à raconter l’histoire de ce que Superman, Wonder Woman, Flash, Black Adam, Wink, The Aerie, Martian Manhunter, Black Manta, Steph Brown, Robin, Superboy et bien d’autres ont fait pour sauver autant d’humanité que possible, »A conclu Taylor. « Et les fans de Super Sons ne voudront pas rater les aventures apocalyptiques de Damian et Jon alors qu’ils affrontent la pire crise que la Terre ait jamais connue et font leurs premiers pas sur la route pour devenir le prochain meilleur au monde. »

Découvrez plus d’art de DCeased: L’espoir au bout du monde.