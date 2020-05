Pirates des Caraïbes 6: date de sortie, distribution, intrigue et tous les autres détails

– Publicité –



Pirates des Caraïbes est une série de films produits par Jerry Bruckheimer. Il y a quelques mises à jour sur le web concernant le prochain film donné par le producteur. Mais il a quand même laissé le public deviner l’apparition de Johnny Depp dans le prochain film de la franchise. Le producteur a déclaré une mise à jour pour les fans.

Il a déclaré que le travail de suivi de Dead Man Tell No Tales publié en 2017 était en cours. Il a déclaré que l’équipe travaille sur le projet et que, espérons-le, Disney l’appréciera. Eh bien, il n’y a pas beaucoup d’informations sur le marché, mais ils y travaillent encore. Ici, nous présentons quelques mises à jour sur le film.

Quelles sont les mises à jour sur Pirates des Caraïbes 6?

Eh bien, après la sortie du quatrième film de la franchise, Disney a déclaré qu’ils reviendraient avec les cinquième et sixième films consécutifs. Le cinquième film, c’est-à-dire Dead Man Tell No Tales, est sorti en 2017. Depuis lors, il n’y a eu aucune discussion sur le sixième film, les officiels et l’équipe sont tous les lèvres étroites sur le sixième film.

Date de sortie de Pirates des Caraïbes 6

– Publicité –

Les fabricants ont finalement cassé la glace et annoncé le 6e film en mai 2020. Ils ont déclaré que la première version du film était sur le point de se terminer. Donc, finalement, les fans pouvaient s’attendre à un film d’ici 2021.

Le casting est-il impliqué dans le film?

Il y a une mauvaise nouvelle pour les fans. Il y a quelques spéculations que le guide, Jack Sparrow ne fera pas partie du prochain épisode. Son rôle et son action diminueraient à chaque sortie de film.

Karen Gillan et Kaya Scodelario sont signés pour leurs rôles dans le prochain film. Cependant, l’exclusion de Johnny Depp s’est avérée être une déception parmi les fans. Mais cela pourrait changer plus tard car l’équipe n’a pas encore annoncé officiellement le casting.

Nous pourrions attendre beaucoup des fabricants cette fois. Alors que les fabricants ont décidé de redémarrer la franchise après près de 3 ans et que le travail sur le film est en cours. Les médias et les fans sont tous plus intéressés par le rôle de Johnny Depp que par l’intrigue du film. Eh bien, il est assez difficile de dire beaucoup de choses sur l’intrigue sans la publication d’une déclaration officielle et également sans bande-annonce ou teaser. Nous ne pouvions qu’espérer que le meilleur serait pour nous.

Le réalisateur du cinquième film et du film à venir, Joachim Ronning avait dit que le cinquième n’était que le début de l’aventure. Il a donc été tout à fait décidé de proposer un autre versement. Eh bien, maintenant, nous devons attendre patiemment toute autre nouvelle de Disney et des fabricants.

– Publicité –