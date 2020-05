DC First Look – BATMAN: LE TUEUR DE SOURIRE!

DC a publié un premier aperçu du suivi de Joker: Killer Smile, l’écrivain Jeff Lemire et l’artiste Andrea Sorrentino’s Batman: The Smile Killer! Selon DC, l’épilogue à un coup de format prestigieux Black Label « jette un regard différent sur le Prince Clown du Crime, à travers les yeux d’un jeune Bruce Wayne et de son émission de télévision de dessin animé préférée. »

« Bruce Wayne a grandi en regardant The Mr. Smiles Show – et le spectacle aurait pu le regarder en arrière! Et non seulement le jeune Bruce regardait, il écoutait … écoutant comme M. Smiles ne parlait sur les ondes que pour lui .. . Lemire et Sorrentino décroche un dernier coup de poing au mythe du Batman, le tournant sur la tête dans le tour le plus dévastateur que le Joker ait jamais imaginé! «

Les 5,99 $ Batman: The Smile Killer sera mis en vente le mardi 23 juin 2020. Le livre contiendra le descripteur de contenu «Black Label» de DC, adapté aux lecteurs de 17 ans et plus.