Libérer la coupe Ayer de Suicide Squad

Maire de Long Beach, amoureux de DC Robert Garcia était autrefois l’un des Snyderbronies les mieux classés dans le monde de la politique, appelant ouvertement à la sortie de la Snyder Cut of Ligue de justice. Mais où va un politicien lorsqu’il a atteint ses principaux objectifs politiques? Cédant à des années de militantisme, Warner Bros a finalement accepté en mai de publier le Snyder Cut of Ligue de justice, une version du film raté de 2016 qui restitue la vision du réalisateur Zack Snyder, qui a quitté la production en raison d’une tragédie personnelle, provoquant une fausse féministe présumée Joss Whedon pour reprendre le film, en remplaçant toutes les scènes de Superman badass de Snyder par des scènes où Cyborg dit booyah. Mais maintenant que la bataille pour libérer la vision de Snyder a été pleinement réalisée, il est temps de passer à un nouveau combat: la libération David Ayer’s coupe d’un autre film DC 2016, Suicide Squad.

Ayer s’est rendu sur Twitter au cours du week-end pour confirmer des informations de longue date selon lesquelles la version de Suicide Squad qui a vu sa sortie dans les salles de cinéma n’a rien à voir avec la version qu’il avait prévue. Ayer répondait à une question de Steve Weinertraub, un écrivain pour le divertissement sur le thème des particules microscopiques clickbait farm Collider, qui a écrit« , la version de #SuicideSquad que nous avons tous vue n’était pas le film que @DavidAyerMovies voulait sortir. Avec la popularité du genre super-héros, pourquoi ne pas montrer sa coupe sur @hbomax? Je suis sûr que beaucoup de fans de DC le feraient j’adore voir une version alternative du film et cela aiderait à vendre l’application. » Ayer a répondu, « C’est une bonne question. Ma coupe serait facile à compléter. Ce serait incroyablement cathartique pour moi. C’est épuisant de se faire botter le cul pour un film qui a reçu le traitement d’Edward Scissorhands. Le film que j’ai fait n’a jamais été vu. »

Le tweet d’Ayer a incité le maire Garcia à se joindre à l’appel pour libérer la coupe Ayer de Suicide Squad, tweeter, « @DavidAyerMovies Vous avez notre soutien à 100%. Et pour mémoire, vous et votre équipe avez créé les meilleures interprétations de films de personnages de bandes dessinées JAMAIS. Hé @ATT & @wbpictures, disons #ReleaseTheAyerCut. » Et donc, cela recommence, alors que les fans hardcore de David Ayer, un groupe familièrement connu sous le nom d’Ayerbronies, s’unissent autour de cette nouvelle cause. Nous l’avons déjà fait une fois, forçant Warner Bros à sortir le Snyder Cut. Pouvons-nous, en tant qu’Ayerbronies, faire de même pour Suicide Squaré? Il semble que la prochaine bataille commence maintenant.

