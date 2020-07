«Days of Our Lives» date de sortie

Les producteurs de «Days of Our Lives» prévoient de reprendre la production plus tard cet été.

Dans une note envoyée vendredi à la distribution et à l’équipe, le producteur Corday Productions a annoncé son intention de commencer à travailler sur de nouveaux épisodes du drame de jour NBC de longue date le 1er septembre. La production de « Days of Our Lives » a été arrêtée en mars avec le début de la pandémie de coronavirus aux États-Unis.

« The Bold and the Beautiful » de CBS a été le premier feuilleton télévisé diffusé pendant la journée à redémarrer la production après l’arrêt du coronavirus. « The Bold and the Beautiful » a relancé la production dans son studio de Television City le 16 juin, puis a suspendu ces efforts un jour plus tard en reconfigurant ses tests et les mesures de sécurité liées au coronavirus. La production de l’émission a repris depuis. L’émission a été l’une des premières à la télévision américaine à redémarrer la production au milieu de la pandémie.

Les porte-parole de NBC et de Sony Pictures Television ont refusé de commenter cette histoire. « Days of Our Lives » a duré plus de 13 000 épisodes depuis ses débuts sur NBC en 1965. L’émission est l’un des rares drames de jour encore en ondes. Les autres sont «The Bold and the Beautiful» et «The Young and the Restless» de CBS et «General Hospital» d’ABC.

«Days of Our Lives» a été renouvelé pour sa saison actuelle et sa 55e saison en janvier de cette année. Les épisodes de la série précédemment enregistrés sont toujours stockés et diffusés sur NBC à peu près en octobre avant de s’épuiser.

Deadline a pour la première fois annoncé la nouvelle de l’intention de redémarrer la production de «Days of Our Lives».