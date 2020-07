FUITE !!! Une bande audio révèle la vérité cachée sur Johnny Depp et Amber Heard !!! Découvrez la vérité horrible et choquante sur l’ex-couple !!!

Une cassette a été découverte qui dévoile les tortures subies à Johnny Depp par sa femme Amber Heard avant leur divorce en 2016. Sachez comment Amber a simulé la violence domestique et a reproché à Johnny de la torturer, mais la vérité dit autre chose. Lisez le blog pour connaître la vérité!

Crédits – Daily Mail

Quand Amber et Johnny ont divorcé?

Amber Heard et Johnny Depp ont divorcé en 2016. Tout le monde savait que Amber était torturée par Johnny Depp.

Mais récemment, une bande exclusive a été découverte sur Daily Mail qui révèle que la vérité est autre chose.

Johnny Depp a finalement découvert la vérité qui a été manipulée plus tôt. La vérité est que c’était Johnny Depp qui était torturé physiquement et mentalement. La star populaire est célèbre pour son rôle dans le film Pirates des Caraïbes. Mais en raison des accusations qu’Amber aurait portées contre lui l’ont fait dégrader sa carrière et il a dû en souffrir beaucoup.

Mais après la sortie de la cassette, c’était de la séance de thérapie d’Amber et Johnny. Dans la bande, il a été révélé qu’Amber frappe et abuse de Johnny Depp.

Maintenant, nous avons appris la vérité que Johnny a beaucoup souffert. C’est le moment pour ses fans de le soutenir maintenant plutôt que de le laisser consterné.

En dehors de cela, Amber avait une fois coupé le doigt de Johnny avec une bouteille de vodka et il avait dû refixer son doigt par la chirurgie.

Crédits – Daily Mail

Réaction des fans à la bande:

Tous les fans sont en état de choc après avoir entendu la bande. Certains fans ont signé une pétition demandant que Amber Heard soit retirée d’Aquaman pour laquelle elle est très célèbre.

Regardez la vidéo suivante pour avoir un aperçu de la bande: