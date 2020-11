David Fincher sur Hollywood et Focus sur les tentes Happy Meal – / Film

David Fincher est célèbre (ou peut-être tristement célèbre) pour être brutalement honnête, et le Mank Le réalisateur ne tient certainement pas sa langue en ce qui concerne Hollywood et les films tentaculaires «Happy Meal» qui ont envahi le paysage du divertissement. Bien que Fincher ne nomme pas de noms, le cinéaste derrière Le réseau social, Gone Girl, et le drame Netflix à venir Mank n’est pas satisfait de la façon dont Hollywood est devenu si dominé par les franchises de super-héros et les remakes que la liste des films a diminué à «seulement deux saisons pour les films». Selon Fincher: «Il y a ‘l’été spandex’ et il y a ‘l’hiver d’affliction’.»

Dans une nouvelle interview avec le magazine Total Film, David Fincher a donné sans ambages son avis sur l’état d’Hollywood en 2020: «À moins que vous ne fassiez un film de tente avec une composante Happy Meal, personne n’est intéressé.»

Fincher fait référence à l’abondance de super-héros à gros budget et de remakes de franchise qui ont dominé Hollywood au cours de la dernière décennie, qui ont fondamentalement changé le paysage hollywoodien. Il n’y a pas si longtemps, les films à petit budget pouvaient survivre et même devenir des succès au box-office cet été. Maintenant, ils sont susceptibles de mourir avant même d’atteindre le grand écran, les studios refusant de prendre le risque d’un film qui ne met pas en vedette un super-héros ou une adresse IP reconnaissable.

La façon dont cela a changé le calendrier des sorties en salles a en particulier modifié les engrenages de Fincher, le réalisateur déplorant que si les films ne tombent pas dans la catégorie des films de tentpole ou des récompenses, ils sont jetés:

«Écoutez, la seule raison pour laquelle nous avons ce genre de conversations est le manque d’imagination de la part des personnes qui ont modifié le comportement des attentes du public. Il n’y a vraiment que deux saisons pour les films. Il y a «l’été spandex» et il y a «l’hiver des afflictions». Vous faites votre film pour l’une des deux saisons. Et si vous manquez, vous tomberez dans l’une de ces deux autres saisons, qui sont en principe des dépotoirs. Cela a-t-il du sens? »

Cela rend difficile pour les cinéastes derrière des films à budget moyen ou des drames ambitieux de faire valider leurs projets par un studio, c’est pourquoi Fincher, comme tant d’autres auteurs, a trouvé une maison chez Netflix. Le streamer était la maison des émissions de télévision sur lesquelles il a travaillé, Mindhunter et Château de cartes, et il est sur le point de faire ses débuts dans son nouveau drame Mank, une critique radicale du système de studio hollywoodien tourné en noir et blanc et créé pour ressembler et sonner comme s’il avait été fait dans les années 1930. C’est le genre de film difficile à commercialiser qui a rendu Netflix si attrayant pour des cinéastes comme Fincher, Martin Scorsese et Guillermo del Toro. Cela, et le fait qu’une fois Mank lance sur Netflix, il vivra indéfiniment sur le streamer. Fincher a ajouté:

«Ce n’est pas particulièrement un plan d’affaires intelligent de faire une lettre d’amour à un autre film en cours [rival streaming service] HBO Max… Mais, écoutez, si nous faisions seulement ce qui était intelligent, il n’y aurait probablement que des films Marvel et Star Wars et Jurassic Park.

Mais Netflix joue intelligemment avec MankSortie de novembre: avec une sortie en novembre dans certains cinémas, puis sur la plate-forme de streaming en décembre, qui atterrit le drame mettant en vedette Gary Oldman en plein milieu de la saison des récompenses, au cours de laquelle le streamer aura probablement du mal à faire campagne Mank un favori des Oscars. Fincher le sait, en plaisantant: «Je ne suis pas vraiment un putain de blasé. Je suis une baise informée et blasée.

Mank est prévue pour une sortie en salle limitée le 13 novembre 2020, avant de commencer à diffuser sur Netflix sur 4 décembre 2020. Lisez notre revue de Mank ici.

Articles sympas sur le Web: