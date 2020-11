La petite hache de Steve McQueen: «  Je voulais que ces histoires traversent la circulation sanguine du pays  »

McQueen est également heureux que les films soient diffusés aux heures de grande écoute sur BBC One dans le spot dramatique de 21 heures dimanche soir. Il veut qu’ils soient accessibles à un public grand public et a estimé que la BBC était la seule organisation britannique capable de le faire. «Je voulais que ma mère le regarde. Je voulais que ces histoires traversent la circulation sanguine du pays.

Les cinq films – Mangrove, Lovers Rock, Rouge Blanc et Bleu, Alex Wheatle et Éducation, servir de témoin à une génération antillaise-britannique qui commençait à disparaître, explique la productrice Tracey Scoffield. Avant Petite hache, ces histoires n’existaient pas sous forme écrite. Les films ne sont pas basés sur des livres ou des articles de magazines, mais écrits à partir de recherches et de discussions avec les personnes impliquées dans la vie réelle.

«Nous sommes essentiellement des historiens oraux», déclare l’acteur Sharlene Whyte des communautés noires britanniques. «Nous les transmettons plutôt que de les écrire ou de les filmer.» Whyte joue Agnes Smith dans Éducation, une histoire de passage à l’âge adulte sur les expériences des garçons et des jeunes hommes noirs dans le système éducatif britannique.

Petite hache constituera ainsi un dossier indispensable des événements sous-rapportés de l’histoire britannique et un hommage à la communauté antillaise de Londres. Dans Rouge blanc et Bleu, Steve Toussaint incarne Ken Logan, père de Leroy Logan dont la décision de lutter contre le racisme en rejoignant la police britannique a provoqué une onde de choc dans ses cercles. Il réfléchit à la minimisation de l’expérience noire dans les livres d’histoire qu’il a rencontrés à l’école.

«Quand j’étais enfant, nous avions Les racines et nous nous sommes tous précipités pour regarder ça », se souvient Toussaint,« mais c’était une histoire d’esclavage. Celles-ci sont des gens qui parlent et pensent comme moi. Cela aurait été merveilleux d’avoir eu quelque chose comme Petite hache à l’époque, dit-il. Les films sont une représentation importante pour le public noir, Toussaint en convient, ainsi que pour les spectateurs non noirs qui sont invités dans une communauté marquée par la lutte, mais aussi la joie.

Partager : Tweet