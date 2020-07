David Beckham félicite son fils Brooklyn pour ses fiançailles

2020-07-12 17:30:04

David Beckham a félicité son fils Brooklyn pour ses fiançailles avec Nicola Peltz.

La star du football à la retraite – qui a un fils de 21 ans, Brooklyn, avec son épouse Victoria Beckham – a déclaré qu’il était « si heureux » pour l’aspirant photographe et sa future épouse Nicola Peltz alors qu’ils annonçaient leur nouvelle spéciale.

S’adressant à Instagram, il a écrit: « Félicitations à ces deux belles personnes … Alors qu’ils commencent ensemble ce voyage passionnant, nous sommes tellement heureux pour vous les gars @brooklynbeckham @nicolaannepeltz @victoriabeckham (sic) »

Pendant ce temps, Brooklyn et Nicola auraient deux mariages en 2021 et une cérémonie aura lieu au Royaume-Uni et l’autre en Floride.

Une source a déclaré: « Tout le monde est ravi pour eux. Brooklyn a toujours admiré ses parents et grands-parents, mariés depuis 70 ans, et c’est ce qu’il veut. David et Victoria sont ravis. Ils ont l’impression qu’il s’est enfin rencontré une fille qui ne le recherche pas pour la gloire ou l’argent. En fait, la richesse de sa famille éclipse les Beckham. Victoria n’a plus à payer uniquement pour un garde du corps ou un chauffeur pour Brooklyn, par exemple, parce que le père de Nicola, Nelson, peut aider à prendre soin de la sécurité et des chauffeurs nécessaires pour assurer leur sécurité. Les parents de Nicola et Brooklyn se sont rencontrés plus tôt cette année. David et Victoria se sont rendus en Floride et sont restés avec Nelson et sa femme Claudia.

« Ils se sont très bien entendus pendant le dîner et sont en contact régulier. Traditionnellement, bien sûr, le père de la mariée paie pour le mariage – mais David et Victoria voudront certainement contribuer d’une manière ou d’une autre. Il est trop tôt pour fixer une date, mais ils visent la fin de l’été prochain ou le début de l’automne. »

Brooklyn et Nicola ont annoncé la bonne nouvelle dans de douces publications Instagram assorties samedi après-midi (11.07.20).

Il a écrit sur Instagram: « Il y a deux semaines, j’ai demandé à mon âme soeur de m’épouser et elle a dit oui xx je suis l’homme le plus chanceux du monde. Je promets d’être le meilleur mari et le meilleur papa un jour … Je t’aime bébé xx (sic) «

