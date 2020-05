D’autres éditeurs discutent avec LUNAR pour la distribution de bandes dessinées après DC

Crédits: StevePhotos / Shutterstock



Plusieurs éditeurs se sont renseignés auprès du nouveau distributeur de Direct Market Lunar sur la distribution de leurs livres dans les bandes dessinées, a confirmé Newsarama.

Lunar est l’un des deux distributeurs, avec UCS, qui ont été lancés à la suite de la décision des distributeurs Diamond Comic de suspendre leurs opérations en raison de la pandémie de coronavirus. Lunar et UCS, de nouvelles entreprises pour les géants de longue date des comics de vente par correspondance Discount Comic Book Service et Midtown Comics, ont été lancées après que DC les ait interrogés sur les deux à propos d’intervenir pendant la pause Diamond.

La copropriétaire de Lunar, Christina Merkler, a déclaré à Newsarama avoir reçu « plusieurs demandes » de « quelques petits éditeurs », mais a confirmé que le leader de Direct Market, Marvel, ne faisait pas partie des parties intéressées pour le moment.

« Nous avons eu plusieurs demandes de renseignements et nous prévoyons de les contacter dans la semaine prochaine », a déclaré Merkler à Newsarama. «Nous continuons d’ajouter à notre infrastructure et à nos processus et nous ne voulons pas en prendre plus tant qu’ils ne seront pas terminés et que nos systèmes ne fonctionneront pas correctement.»

La première semaine de distribution de Lunar a commencé la semaine dernière, avec quatre titres DC en vente chez les détaillants participants le 28 avril.