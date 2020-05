Revue Quibi – Reno 911!

Martin Carr teste le Reno 911! la relance…

Commandité par Danny DeVito, Stacey Sher et Michael Shamberg qui seront familiers de leur implication avec Quentin Tarantino, Reno 911! a couru pendant six ans sur Comedy Central. Après la gestion quotidienne d’un service de police de Reno, il a été créé par Thomas Lennon, Kerri Kenney et Robert Ben Garant. En tant que Jim Dangle, Trudy Wiegel et Travis Junior aux côtés d’un casting d’ensemble parfait, ce trio s’est engagé dans des commentaires sociaux voilés tout en créant de véritables personnages de comédie.

Se sentir comme une expansion de la Saturday Night Live modèle, il n’y a pas de véritable récit mais plutôt une incompétence situationnelle menant à des enchaînements circonstanciels. Structurellement, il y a une moquerie chaleureuse envers cette bande inadéquate de figures d’autorité accidentelles, ce qui donne aux écrivains une sortie automatique. Un fait qui est encore illustré par le génie imparfait de Dangle, Wiegel et Travis Junior, qui possèdent une innocence inhérente à chaque grande création de comédie.

Leur manque de conscience de soi, leur incapacité à prendre des décisions et leur engagement envers les ridicules leur donne une empathie immédiate du public avec peu de chances de réaction brutale. Cela signifie que Garant, Lennon et Kenney peuvent se moquer des valeurs américaines traditionnelles et des mentalités des petites villes, tout en tissant des tangentes plus actuelles. Sous les défilés manifestes de fusils et de munitions, Monty Python gags de vue infusés et satire voilée, il est clair pourquoi Reno 911! a couru si longtemps.

Brooklyn Nine-Nine porte les caractéristiques de ce spectacle dans sa construction d’ensemble à mailles serrées, ses stéréotypes et son talent pour le spot sur le casting. Bien que le premier puisse sembler plus poli, il partage toujours un quota d’ADN avec Reno 911!. La comédie dans les deux spectacles est due à des défauts de caractère, à une croyance inébranlable et à des faiblesses trop humaines. Similaire à l’aliment de base britannique Seulement des imbéciles et des chevaux l’humour vient d’une combinaison d’ignorance béate, d’élitisme à peine voilé et de mauvais timing. C’est pourquoi Reno 911! est le show parfait pour une plateforme de streaming comme Quibi.

Il est livré avec des personnages établis, une base de fans inconditionnels et un format qui se prête parfaitement à la comédie situationnelle. En tant que comédie dramatique Reno 911! offre au public la possibilité de s’impliquer de manière cohérente, de s’engager sporadiquement et de ne pas être lié à un récit épisodique. En lui donnant une impression factice, les créateurs répriment des problèmes plus graves, fragmentent l’expérience de visionnement et rendent hommage à des classiques reconnus tels que C’est la moelle épinière.

Ce que Quibi offre Reno 911! est plus une opportunité de retrouvailles qu’une réinvention potentielle. Une autre chance pour des visages familiers de rassembler le groupe pour ainsi dire. Un peu comme copains, Scrubs ou La théorie du Big Bang cela permet aux fans de profiter de la compagnie des personnages qu’ils aiment. Pour le public qui a raté le bateau, il est peu probable qu’il les convertisse, tandis que les fans avides considéreront cette offre comme une opportunité de retour.

