Date de sortie, ventes, lignes de tracé et toutes les mises à jour

My Hero Academia est une série japonaise de super-héros Manga écrite par Kohei Horikoshi. Cette série est un drame d'aventure, de fantaisie et de super-héros, elle comprend des mangas, des séries animées, des films théâtraux, des jeux vidéo et des comédies musicales. Les plates-formes de ce jeu My Hero One's Justice et My Hero One's Justice 2 sont PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et Microsoft Window et il est développé par ByKing. Date de sortie de My Hero Academia Cette première saison de la série a été créée au Japon d'avril à juin en 2016. Et en continu la deuxième saison a également été créée d'avril à septembre 2017, la saison 3 de cette série a été créée d'avril à septembre en 2018, la quatrième saison est diffusé d'octobre 2019 à avril 2020 et la sortie de la cinquième saison est annoncée. Et deux films d'animation sont également sortis par eux, intitulés My Hero Academia: Two heroes were Heroes Rising est sorti en décembre 2019. En août 2018, le Manga avait été vendu jusqu'à 16 millions d'exemplaires imprimés. En décembre 2018, le Manga s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. En décembre 2019, le Manga s'est vendu à plus de 26 millions d'exemplaires. De chaque année, la vente augmentait afin que nous puissions voir les critiques positives parmi les peuples. Intrigue du spectacle Être intimidé par son ami d'enfance violent Katsuki Bakugo alors qu'il ne manque pas de bizarrerie, malgré cela, Izuku Midoriya rêvait de devenir un héros. Le titre de cette série «My Hero Academia» lui-même montre l'intimation de cette histoire. Les deux adolescents ont fait l'éloge du meilleur héros du monde, izuku étant l'un des rares à connaître une blessure critique, tout pourrait cacher l'œil du public. Izuku commence son chemin pour devenir un héros et a commencé à fréquenter le lycée UA de Bakou. C'est une histoire tellement incroyable qui est populaire parmi leurs fans au Japon. Conclusion La série My Hero Academia a également obtenu une licence pour la langue anglaise qui est publiée par Viz Media et a commencé à publier leur anthologie hebdomadaire de manga numérique «hebdomadaire Shonen Jump» en février. Ceci est basé sur le gain de population humaine pour développer des superpuissances appelées «bizarreries». J'espère que cette information satisfera les fans de cette série et restez à l'écoute d'autres mises à jour.

